Quando finisce la scuola 2020 2021? Calendario date ultimo giorno di scuola regione per regione.

Quando finiscono le scuole? La data di chiusura dell’anno scolastico 2020-21, che a causa del covid ha alternato lezioni a distanza a quelle in presenza, varia in base alla regione. Infatti, ogni territorio ha un suo calendario diverso, anche se in linea generale tutte terminano entro metà giugno.

Ma per essere più precisi, vediamo di seguito il calendario di quando finisce la scuola in ogni regione. A partire da quelle dalle regioni del nord per poi passare a quelle del centro e sud Italia.

Quando finisce la scuola in Piemonte e nelle regioni del nord

Per gli studenti che frequentano le scuole in Piemonte, l’ultimo giorno è previsto per venerdì 11 giugno 2021.

Si tratta di una scelta diversa rispetto a quella fatta da altre regioni del nord, come ad esempio la Lombardia, che ha previsto la fine della scuola qualche giorno prima. Ecco tutte le date di fine scuola 2020-21 nelle regioni del settentrione:

Lombardia: 8 giugno 2021

Piemonte: 11 giugno 2021

Emilia Romagna: 6 giugno 2021

Veneto: 5 giugno 2021

Friuli Venezia Giulia: 10 giugno 2021

Toscana: 10 giugno 2021

Liguria: 9 giugno 2021

Valle D’Aosta: 8 giugno 2021

Provincia di Trento: 10 giugno 2021

Provincia di Bolzano: 16 giugno 2021

Quando finisce la scuola in Sicilia e nelle regioni del centro sud

Nella maggiore delle isole italiane, la data di chiusura delle scuole è prevista per martedì 8 giugno 2021. Anche in questo caso l’ultimo giorno di scuola scelto in Sicilia è diverso rispetto a quello selezionato da molte altre regioni del centro e sud Italia.

Riepiloghiamo allora quando finiscono le scuole nel centro sud, regione per regione:

Lazio: 8 giugno 2021

Campania: 12 giugno 2021

Umbria: 9 giugno 2021

Marche: 5 giugno 2021

Abruzzo: 10 giugno 2021

Molise: 5 giugno 2021

Puglia: 11 giugno 2021

Basilicata: 11 giugno 2021

Calabria: 12 giugno 2021

Sicilia: 8 giugno 2021

Sardegna: 12 giugno 2021

Quando finisce l’anno scolastico 2020-2021?

Abbiamo visto quando finiscono le scuole in ogni regione italiana, dal Piemonte alla Sicilia passando per tutte le altre, sulla base delle date fornite sul sito del Miur.

Queste tutte le date da tenere a mente per genitori e studenti che frequentano le scuole nelle varie regioni italiane. Nonostante sia stato un anno molto difficile, a causa dell’obbligo di seguire le lezioni a distanza per diversi mesi in alcune zone, la chiusura dell’anno scolastico avverrà comunque nei periodi normalmente previsti dal calendario.

Ciò anche per permettere agli studenti che si apprestano a svolgere gli esami di terza media e soprattutto quelli di maturità, di aver il tempo di prepararli e concluderli solitamente entro fine giugno o al massimo ad inizio luglio.

