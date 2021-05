Estate 2021: quando arriva il caldo e quando arriva il bel tempo? Ecco le ipotesi meteo per l’estate al nord e al sud Italia.

Quando arriva il caldo? Con le riaperture ormai realtà in tutta Italia, cresce la voglia di svago e di godersi l’arrivo del bel tempo, che tuttavia continua a farsi attendere in gran parte dell’Italia.

Di seguito cosa aspettarsi per il mese di giugno e i seguenti nel nostro paese. In altre parole quando ci sarà un aumento delle temperature nelle varie zone d’Italia, sulla base delle ultime news e delle previsioni meteo.

Quando arriva l’estate?

Come da calendario l’estate inizia il 21 giugno 2021. Ma sappiamo che in Italia il caldo e il bel tempo si manifestano solitamente in netto anticipo rispetto a questa data, con temperature che permettono qualche gita o mini vacanza al mare o in montagna.

Tuttavia gli ultimi giorni di maggio sono stati caratterizzati da tempo incerto. Infatti a giornate di sole con temperature fra i 20 e i 25 gradi in tutta Italia, con punte più elevate al sud, si sono alternate giornate più fredde e in alcune zone piovose. In questo caso si sono registrate temperature decisamente al di sotto della media stagionale.

Quindi per ora il caldo vero e proprio non è ancora arrivato, ma nelle prossime settimane le cose potrebbero cambiare.

Quando arriva il caldo al nord e al sud 2021

Secondo le previsioni meteo il caldo potrebbe iniziare subito dopo il 2 giugno 2021, quando si segnala l’arrivo di un anticiclone africano.

Questo dovrebbe portare aria calda e un’innalzamento significativo delle temperature, che potranno raggiungere punte di 30 gradi in quasi tutta Italia. Al Nord e in val Padana queste temperature dovrebbero verificarsi a ridosso del primo week end di giugno.

Nelle regioni del centro e del Sud i picchi di calore potrebbero essere ancora più elevati, si prevedono infatti punte fino a 33° in Puglia e nelle isole. Insomma, un clima da spiaggia verrebbe da dire.

Previsioni meteo giugno 2021

L’inizio di giugno dovrebbe portare il primo caldo effettivo dell’estate 2021, ma stando alle previsioni potrebbe non essere duraturo. Infatti a partire dalla settimana seguente, potrebbero tornare correnti fredde, soprattutto al Nord Italia, con nuove significative discese delle temperature.

Insomma, il caldo arriverà nel mese di giugno, tuttavia solo per periodi limitati. Quindi per avere il caldo e il bel tempo in modo stabile è probabile che si debba attendere le seconda metà di giugno o il mese di luglio, solitamente sempre quello più caldo dell’anno, insieme ad agosto.

In sintesi, il mese di giugno dovrebbe far registrare l’inizio di caldo, ma con frequenti sbalzi di temperature, specie al nord. Mentre i mesi luglio e agosto dovrebbero essere caldissimi, con temperature che probabilmente avvicineranno i 40 gradi.

In ogni caso, vista la distanza temporale che ci separa di questo periodo, e considerando che le previsioni sono sempre più soggette a rapidi cambiamenti climatici, bisognerà ancora attendere per avere la certezza su quando arriva il caldo stabile in tutta Italia. Tuttavia i presupposti per godersi vacanze o momenti di svago come lo shopping, al caldo della bella stagione, ci sono per i prossimi mesi.

VEDI ANCHE: