Nuovo Dpcm in arrivo cosa contiene il nuovo decreto. Misure restrittive, mascherine all’aperto, ricongiungimento. Ma non solo. Ecco intanto cosa aspettarsi dal nuovo Dpcm settembre 2020

Nuovo Dpcm in arrivo nei prossimi giorni da parte del premier Conte, visto che quello attuale resterà in vigore fino al 7 settembre. Probabilmente anche il prossimo decreto sarà improntato alla prudenza, per evitare la formazione di nuovi focolai Covid -19 in Italia.

Cerchiamo quindi di capire cosa aspettarsi dal nuovo dpcm, sulla base delle anticipazioni fornite dal ministro della salute e da altre fonti di governo.

Nuovo dpcm 8 settembre, cosa contiene



Come detto fino al 7 settembre resteranno in vigore le norme previste dall’ultimo decreto anti coronavirus. Ma ovviamente il governo e il presidente Conte sono già al lavoro per la redazione del nuovo dpcm.

Sul suo contenuto alcune anticipazioni importanti sono arrivate dal ministro della salute Roberto Speranza, in un’informativa al Senato. Queste le sue parole: “il nuovo decreto confermerà nella sostanza l’impianto generale con il quale ci siamo lasciati nell’ultimo. Il governo andrà avanti sulla sospensione delle attività di ballo nelle discoteche, ma anche nei luoghi affini. Stesso discorso per l’obbligo dell’utilizzo della mascherina, all’aperto dopo le 18, nei luoghi dove c’è rischio di assembramento.”

Insomma, nessuna marcia indietro su:

Chiusura delle discoteche e sale da ballo.

Uso delle mascherine dopo le 18 nei luoghi a rischio.

Queste regole sono ancora necessarie (insieme a quelle ormai note su igiene e distanze) per evitare un ulteriore incremento dei casi di contagio.

Nuovo dpcm, quali novità attendersi

Dalle parole del ministro Speranza abbiamo visto che ci sarà la conferma delle misure restrittive già attualmente in essere. Tuttavia nel nuovo dpcm dovrebbero arrivare anche delle novità fino ad ora non previste.

Una di queste è il ricongiungimento delle coppie binazionali. Ovvero le coppie con partner di nazionalità diversa (al di fuori dell’area Schengen) e divise da molto tempo, per via delle norme sugli spostamenti.

Un’altra novità del nuovo decreto covid, riguarda il rientro a scuola. Nello specifico l’obbligo di utilizzo delle mascherine nei momenti “dinamici”, ovvero l’arrivo in classe, la ricreazione e l’uscita. Viceversa non c’è obbligo nei momenti statici, cioè quando gli alunni sono seduti al banco.

Infine, potrebbero esserci cambiamenti anche per quanto riguarda gli eventi sportivi e il calcio in particolar modo. Ad esempio il Piemonte ha dato parere positivo alla Juventus, per disputare le partite del nuovo campionato di serie A con il pubblico, seppur limitato. Staremo a vedere se pure il governo darà parere favorevole nel nuovo dpcm o meno, ai campioni d’Italia come alle altre squadre.

Altre ipotesi del governo anti coronavirus

Sempre in base alle dichiarazioni del ministro Speranza, il governo intende proporre in ambito europeo di fare test reciproci ai passeggeri dei principali aeroporti. Questa tuttavia è solo un’ipotesi per contenere il contagio, da valutare con gli altri paesi, dunque potrebbe non essere nel nuovo dpcm.

Insomma, il mese di settembre rappresenta un banco di prova importante per l’esecutivo, chiamato a gestire la riapertura delle scuole e non solo, limitando la crescita dei contagi.

Per questo le disposizioni del nuovo dpcm difficilmente saranno più permissive di quelli precedenti. Ma per avere la conferma di tutto questo bisogna attendere la sua approvazione, la pubblicazione in gazzetta ufficiale e sul sito del governo.

