Conte prepara il nuovo Dpcm con le nuove misure. Si parlerà di riaperture, autocertificazioni e spostamenti. Ecco cosa prevede e quando parlerà Conte.

Sono in molti a chiedersi quando parlerà Conte in diretta Tv per illustrare il nuovo Dpcm che non riguarda solo l’accordo tra governo e regioni ma anche gli spostamenti, le autocertificazioni e forse anche gli amici. Tuttavia il governo prima di parlare incontrerà di nuovo in video conferenza gli enti enti locali alle 19.

Vediamo quindi quali sono i punti più importanti del nuovo Dpcm e quando esce

Nuovo Dpcm Conte fase 2

Il nuovo Dpcm deve necessariamente uscire prima del 18 maggio data prevista per le riaperture delle attività in tutta italia. Al momento il governo sta lavorando proprio per accelerare i tempi al fine di trasformare in norme le linee guida stabilite di concerto con i presidenti delle regioni. Comunque sempre oggi ci sarà un nuovo incontro con i responsabili degli enti locali

Tuttavia l’esecutivo cerca di accelerare i tempi in modo tale da inviare il decreto al Quirinale per la firma per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nuovo Dpcm autocertificazione

Da lunedì 18 maggio è prevista la libera circolazione all’interno del territorio della stessa regione senza autocertificazione. Quindi chi vorrà andare nelle seconda casa sarà libero di farlo. Resta l’obbligo dell’autocertificazione per uscire dalla regione ma solo per “compravate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”. In ogni caso sarà sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio o residenza.

Resta il divieto di uscire da casa invece per tutti coloro che si trovano in quarantena e sono risultati positivi al Covid – 19.

Quindi, se tutto questo verrà confermato dal Dpcm probabilmente non sarà necessaria una nuova autocertificazione.

Riaperture attività dal 18 maggio

Come abbiamo già scritto sono molte le attività che apriranno da lunedì, dai negozi, ai bar, ristoranti e parrucchieri fino alle spiagge. l’Italia entra di fatto nella fase 2 prima limitata alle sole attività produttive come da decreto dello scorso 26 aprile. Qui comunque potete vedere il calendario riaperture dalla Lombardia alla Sicilia

Tutto ciò però sotto l’occhio vigile del governo nonostante sia stato data carta bianca alle regioni.

Le regioni hanno infatti facoltà di ampliare o restringere ma il governo si riserva la facoltà di chiudere in qualsiasi momento tutto o parte, qualora vi siano nuovi focolai.

Quindi l ‘obbligo della mascherina il distanziamento insieme a tutti comportamenti da mantenere per evitare i contagi da Coronavirus restano.

Il 18 maggio si possono vedere gli amici?

Questo ad oggi è solo voce di popolo, anticipazioni fatte da alcuni quotidiani, ma non c’è nessuna certezza che si possano vedere gli amici dal 18 maggio visto che resta il divieto di assembramento. Comunque potrebbe anche darsi che il nuovo Dpcm Conte aggiunga anche gli amici ai congiunti, ma sempre mantenendo il distanziamento sociale.

Per ora queste sono le uniche cose certe in merito al nuovo Dpcm e a quando esce.

Vedi anche: Decreto linee guida aperture

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Donne sul Web