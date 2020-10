Rischio chiusura regioni e nuovo Dpcm in arrivo, sono queste le ultime news covid in Italia sulle nuove possibili restrizioni e rechioni chiuse Vediamo se è vero e quando esce anche il Dpcm.

Il rischio chiusura regioni nel nuovo Dpcm è possibile ma non è certo. L’unica cosa certa per ora e che Conte non vuole chiudere le scuole e non vuole il lockdown. Vediamo comunque chi ha previsto la chiusura delle regioni in Italia.

Dpcm chiusura regione

Il rischio della chiusura dei confini regionali nasce dopo la richiesta del governatore De Luca che ha deciso di chiudere la regione Campania. In aggiunta c’è il rapporto settimanale Iss che consiglia di limitare la mobilità visto l’andamento dei contagi coronavirus che ha portato l’indice nazionale Rt a 1,5.

Quindi per essere pragmatici l’istituto superiore di Sanità nel suo rapporto settimanale consiglia ” una riduzione drastica di tutte quelle che sono interazioni sociali, dalla mobilità alle attività non essenziali come palestre, ecc o contatti con persone”. In sintesi la raccomandazione si traduce in: “state a casa”

Quindi è possibile che ci sia una sorta di lockdown a metà che comporta limiti anche alla mobilità, oltre alla chiusura delle palestre e chiusure anticipate per bar e ristoranti.





Nuovo Dpcm bozza e quando esce

Entro oggi o domani al massimo il governo comunicherà le nuove restrizioni, in parte lo ha già fatto. L’unica cosa certa è che Conte non vuole chiudere le scuole per motivi politici (la chiusura totale delle scuole infatti comporta un fallimento e una crisi di governo) e non vuole un nuovo lockdown.

Da palazzo Chigi non è arrivata nessuna notizia sulla possibile chiusura delle regioni, per ora il governo è ancora in fase di decisione sul da farsi. Inoltre non è chiaro se ci sarà un nuovo Dpcm o se verrà ampliatoil precedente Decreto del Consiglio dei Ministri con nuove restrizioni.

Le uniche cose ad oggi certe sono le ordinanze delle restrizioni regionali, il possibile coprifuoco in tutta Italia e che il governo questa volta sta lavorando male.

Per ora ci fermiamo qui, le news sul sul nuovo Dpcm e chiusura regioni verranno aggiornate con le notizie certe che arrivano dal governo.

