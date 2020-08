Cdm decreto agosto 2020 e Dpcm per le misure anti Covid. Ecco cosa le novità del nuovo decreto estivo.

Il nuovo decreto agosto (già in parte anticipato), è una manovra da 25 miliardi che sommati ai precedenti spesi dallo stato, portano l’intervento del governo per contrastare il Coronavirus a una manovra da 100 miliardi.

A seguire c’è anche il nuovo Dpcm che decorre dal 10 agosto e avrà scadenza il prossimo 7 settembre.

Ma cosa ha detto Conte in conferenza stampa e quali sono le novità per famiglie e lavoratori di questo pacchetto economico? Ecco le ultime sulla terza manovra estiva anticrisi approvata salvo intese tecniche.

Decreto agosto

Aumento pensioni invalidità: ” Aumentiamo le pensioni agli invalidi civili al 100% a partire già dai 18 anni -Si passa quindi dai circa 285 euro attuali fino a 648 euro al mese per tredici mensilità”. Ha detto il premier

Bonus casalinghe – Tra le tante misure previste in questo decreto salvo intese è previsto un fondo per la formazione delle casalinghe. Si tratta di una misura da 3 milioni l’anno a partire da fine 2020, i cui criteri e modalità saranno definite con un decreto del ministro per le pari opportunità entro il 31 dicembre 2020.

Rinnovo del reddito di emergenza. – Anche di questo si era già parlato, il Rem ovvero il sussidio da 400 a 800 euro destinato alle famiglie senza altri sussidi, verrà rinnovato per una sola volta. Le domande devono essere presentate entro il prossimo 15 ottobre.

Tasse e scadenze fiscali – “alleggeriamo le scadenze fiscali” Ha detto Conte in Conferenza stampa. Secondo l’ultima versione del testo del decreto, tasse e imposte infatti verranno quindi rimandate e rateizzate.

Decreto agosto: aiuti a Sud

La parte più corposa di questo intervento del governo italiano è destinata a far ripartire l’economia del paese e nello specifico al Sud. ” Non dividiamo l’Italia in due ma offriamo un aiuto per la ripresa per le aree più svantaggiate per la ripresa dell’Italia intera”. “Sono particolarmente orgoglioso delle misure per il Sud e non solo perché sono figlio del Sud: poniamo le basi per un processo di reindustrializzazione dell’intero Sud” Queste le parole del premier

Il nuovo Dpcm agosto settembre 2020

Per quanto riguarda il nuoco Dpcm, il presidente del Consiglio ha ricordato che non intende adottare misure restrittive, anzi da settembre saranno riaperte anche le fiere. Tuttavia, dopo il caos della movida scatenata e l’attegiamento di rilassamento che si respira in quasi tutto il paese, vengono confermati tutti i provvedimenti anti contagio: mascherine, distanziamento, lavaggio delle mani e divieto di assembramento.

Queste le novità del decreto agosto varato dal governo italiano, oltre il nuovo Dpcm.

