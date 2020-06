Niente più bagagli nelle cappelliere degli aerei, a bordo solo bagagli piccoli. Ecco le nuove regole per viaggiare spiegate nel video.

Bagagli sotto al sedile niente uso delle cappelliere negli aerei per evitare assembramenti. Queste sono le nuove regole stabilite da Enac. Tuttavia ci sono delle eccezioni. Ecco intanto il video che illustra le nuove regole per viaggiare in aereo





Trolley e bagagli in aereo regole

L’Enac a comunicato ai vettori aerei le nuove disposizioni per i passeggeri, no sara possibile ultilizzare le cappelliere se non rispettato il distanziamento. Quindi dimenticate il trolley a casa almeno che non sia molto piccolo, in aereo potete portare solo bagagli a mano di dimensioni ridotte.

La regola dall’Ente Nazionale per l’aviazione civile precisa che: l’uso delle cappelliere è riservato solo ai passeggeri che occupano o le prime file o i posti nelle file adiacenti alle uscite di emergenza, non possono collocare il bagaglio a mano sotto i sedili di fronte; pertanto, solo in questo caso il passeggerò potrà usare la cappelliere per riporre il bagaglio a mano.

Queste sono le nuove regole per viaggiare in aereo con bagaglio ai tempi del coronavirus. Restano in vigore quelle già stabilite come l’obbligo di distanziamento che deve essere rispettato da tutti i vettori. Comunica ENAC nella sua nota ufficiale . Mentre la misurazione della temperatura il controllo sarà fatto prima dell’accesso sull’aereomobile.

La misura di prevenzione è stata imposta per evitare che si creino assembramenti quando si sale in aereo. Insomma se prima portare più bagagli a mano in aereomobile non era possibile, ora dimenticatevi trolley se non di ridotte dimensioni e oggetti ingombranti, potete viaggiare solo con un bagaglio piccolo da riporre sotto al sedile.

Queste sono le nuove regole sanitarie dovute al Covid per viaggiare in aereo con il bagaglio a mano.

Vedi anche: Bonus vacanze domanda requisiti hote aderenti.