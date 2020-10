Nuove disposizioni Covid. A rischio chiusura palestre e altri esercizi commerciali. Possibili chiusure e divieti di governo e regioni.

Nuove misure restrittive a Milano e in Italia, dalla chiusura delle palestre ai locali, dal coprifuoco alla chiusura degli esercizi commerciali non essenziali, come ad esempio i parrucchieri. Ecco le ultime sulle nuove disposizioni Covid.

Le nuove disposizioni e restrizioni Coronavirus potrebbero arrivare nel fine settimana e in particolare a Milano dove i contagi sono la metà di tutta la Lombardia, ma se misure ci saranno queste riguardano tutte le regioni a rischio e dove l’indice del contagio è superiore a 1.

Visto che scuole e attività produttive sono intoccabili per il Governo, a rimetterci saranno i servizi non essenziali, palestre circoli e anche forse parrucchieri, oltre al possibile coprifuoco. Queste per ora sono le news che emergono dai vari organi di stampa e agenzie. Vediamo nel dettaglio cosa succede in Italia.

Nuove restrizioni covid

Il recente Dpcm del governo non ha trovato molti consensi, ad eccezione dell’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. I contagi crescono a ritmo preoccupante e per questo, come riporta ansa.it, ambienti del Comitato tecnico scientifico chiedono “misure più stringenti in tempi rapidi che superino l’attuale Dpcm, anche in vista del week end”.

Walter Ricciardi, consigliere del ministro della salute, ha aggiunto: “Data la situazione abbiamo indicato chiusure mirate nelle zone dove l’indice di contagio è superiore a 1. In particolare nei punti di aggregazione come circoli, palestre, ed esercizi commerciali non essenziali“.

Insomma i contagi salgono e sono in arrivo misure più drastiche per arginare il virus. Ci sono però alcuni governatori che però hanno già preso decisioni al riguardo.

Chiusura licei e scuole

In particolare, in Campania il presidente De Luca ha stabilito la chiusura delle scuole e lo stop alle attività didattiche ed educative in presenza. Ciò con riferimento alle scuole primarie e superiori, come si evince dall’ordinanza n.79. Sul sito della regione Campania la decisione è stata motivata così: “per il livello di contagio altissimo registrato anche nelle famiglie e derivante da contatti nel mondo scolastico”.

Su questa scelta però il premier Conte ha commentato “Chiudere così di blocco la scuola secondo me non è la migliore soluzione”.

Insomma il governo sembra essere contrario alle chiusure nella scuole, che tuttavia rappresentano un serio problema, come testimonia il focolaio in un Collegio interuniversitario a Milano. Secondo adnkronos.com sarebbero almeno 20 i positivi in questa struttura. Anche per questo si fanno sempre più insistenti le voci di una possibile chiusura delle università a Milano.

Chiusura palestre e altri esercizi commerciali

Come detto in precedenza il governo non sembra intenzionato ad intervenire sulle scuole, ma ad applicare quelle chiusure mirate di cui ha parlato Ricciardi.

Quali? Innanzi tutto le palestre, luogo di aggregazione dove si fatica a mantenere le distanze. Ma rischiano anche i parrucchieri, i centri estetici, i cinema e i teatri, secondo i principali siti d’informazione.

Queste decisioni, che potrebbero arrivare con un nuovo decreto, penalizzerebbero molto dal punto di vista economico questo tipo di attività, oltre che i cittadini.

Chiusura locali alle 22

Ma non è finita qui, perché probabilmente verrà istituito una sorta di coprifuoco, con chiusura dei locali imposta alle ore 22:00. Si tratterebbe di una misura analoga a quella già stabilita dal governo francese.

Bar, ristoranti e altri pubblici esercizi potrebbero essere costretti ad abbassare le saracinesche in anticipo, con controlli rafforzati e multe per chi non rispetta le regole.

Queste le sempre più probabili nuove disposizioni covid che l’esecutivo potrebbe adottare già in questo week end. Come testimonia la richiesta del ministro Franceschini al presidente Conte di un vertice d’urgenza.

