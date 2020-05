Roma e la movida, nella capitale il distanziamento sociale e le mascherine sono un optional. Nel video ecco l’apericena alla romana dopo il lockdown.

La movida che si è scatenata dopo la fine del lockdown nel Nord Italia, in Veneto e a Milano ha fatto discutere in Tv e ha riempito pagine di giornali. Il sindaco di Milano è pronto a chiudere i locali, stessa cosa vale per il governatore del Veneto Luca Zaia. Ma la situazione non è diversa nella città di Roma, anche se ne parla meno. Ecco il video dove possiamo vedere come i romani si comportano durante questo momento delicato della fase 2.





Movida a Roma assembramenti e niente mascherina

Il Lazio è una delle regioni con contagio basso e anche la città di Roma per fortuna ha pochi contagi. Tuttavia questo non implica che i romani non debbano rispettare le regole imposte, anzi a maggior ragione dovrebbero seguire le regole del distanziamento sociale, oltre a portare la mascherina come indicato dal governatore della regione Zingaretti.

Tuttavia a Roma i cittadini sembra abbiano superato la Fase 3 tra assembramenti nei locali e distanze ravvicinate. Quindi perché parlare solo del Nord Italia e non preoccuparsi di quello che succede nella capitale? Certamente Roma rispetto a tutte le altre città italiane ha una densità di popolazione notevole, pari a 2 844 395 abitanti,( quelli dichiarati) oltre al fatto che si parla di una città molto più grande di Milano o Torino, pertanto difficile da controllare, ma non impossibile.

Complici oltre il coronavirus, le elezioni a sindaco di Roma che si terranno nel 2021, la sindaca Raggi da inizio Pandemia Covid-19 è sempre stata piuttosto attiva nel comunicare sui social le regole da rispettare e novità per rilanciare la capitale.

In poche parole in due mesi è stato fatto in parte quello che in 4 anni non è stato mai fatto, pulizia della città compresa. Però alla Raggi sfugge qualcosa, la movida non è solo a Milano, Roma in tema di movida può battere tutte le città e tutte le regioni, e con un rischio che non potrà essere calcolato, nonostante i mille agenti delle forze dell’ordine che nel week end controlleranno la capitale, troppo pochi per una città come Roma.

