Meteo fine marzo e prima decade di aprile. Le previsioni del tempo secondo gli esperti.

A marzo abbiamo assistito ad un meteo mutevole, prima con temperature miti, poi decisamente più basse, quindi molti italiani si chiedono quando finisce il freddo.

Cerchiamo di capire sulla base dei dati e delle indicazioni fornite dalle previsioni fatte dai meteorologi quando il clima diventerà più mite. Ovviamente ciò che vi riportiamo non si fonda su basi scientifiche, ma su ipotetiche previsioni realizzate dagli esperti del settore. Detto questo, vediamo di capire cosa ci aspetta nelle prossime settimane a livello climatico e di temperature in Italia.

Previsioni meteo, quando finirà il freddo

Negli ultimi giorni di marzo c’è stato un colpo di coda dell’inverno, tornato in modo inatteso, specie durante i primi giorni di calendario della primavera.

Secondo quanto riportato dal sito il meteo.it, fino alla fine di marzo ci saranno parecchie perturbazioni al centro sud. Diversi rovesci colpiranno regioni come l’Abruzzo, la Calabria, la Basilicata e la Sicilia. Inoltre, potrebbero esserci ulteriori nevicate, dopo quelle già registrate, sui rilievi appenninici.

Anche in Toscana potrebbero esserci delle nevicate prima che finisca la settimana in corso, con la possibilità che venga imbiancata perfino la città di Firenze.

Per quanto riguarda il nord ci si avvia invece verso un graduale miglioramento, con le temperature che entro la fine del mese subiranno un aumento. Quindi, anche se con delle eccezioni e con possibili nuove perturbazioni in arrivo, gli ultimissimi giorni di marzo (30-31) e i primi di aprile, dovrebbero portare ad un miglioramento.

Tuttavia non è detto che questo periodo sancisca la fine del freddo, visto che dopo un inverno mite, la primavera è iniziata all’insegna dell’instabilità.

Meteo aprile cosa aspettarsi

Per quanto riguarda il mese di aprile, secondo quanto riportato da 3b meteo, durante i primi 10-15 giorni del mese, le perturbazioni saranno ancora presenti sul nostro paese. Questo a causa di un vortice d’aria polare proveniente dall’Europa che porterà pioggia, ma anche neve sui rilievi delle Alpi.

Il nord registrerà probabilmente temperature sotto la media stagionale, mentre al centro e al sud i valori dovrebbero essere in linea o sopra la media. In altre parole in città come Milano, potrebbero verificarsi ancora giornate fredde e dai tratti invernali.

Durante la seconda metà di aprile ci si attende un miglioramento generalizzato del meteo in Italia, sempre secondo i siti specializzati. In questo periodo saranno più probabili delle giornate quasi estive, specie al sud e nelle isole. Tale fenomeno dovrebbe riguardare anche la città di Roma, dove le giornate con massime sui 20 gradi dovrebbero essere più frequenti.

In ogni caso, nonostante la seconda metà di aprile dovrebbe essere, generalmente in Italia, più soleggiata della prima, non mancheranno giornate di forte instabilità. Insomma, ci troviamo di fronte a previsioni non sempre in linea con quanto ci si potrebbe attendere in primavera. Tuttavia, viste le temperature sopra la media e le poche piogge registrate in inverno, questa tendenza attuale sorprende fino ad un certo punto.

Meteo, il caldo rallenta i contagi di coronavirus?

Sappiamo che ormai diventa sempre più imprevedibile l’evoluzione del meteo, con i cambiamenti climatici che portano giornate fredde anche fuori stagione. Quindi, anche se nessuno se lo augura potrebbe attenderci una primavera piovosa, prima di lasciar spazio al caldo tipico della bella stagione.

Visto che comunque ci avviamo verso l’arrivo del caldo, gli studiosi si domandano se la sua venuta possa rallentare l’infezione da covid 19. Secondo i dati raccolti dal MIT di Boston, negli Stati Uniti, il numero più alto di casi di coronavirus si è verificato in regioni con temperature comprese fra 3 e 13 gradi. Mentre sono molto meno quelli avuti negli stati in cui la temperatura supera in modo stazionario i 18 gradi.

Questo studio non ha ricevuto una revisione scientifica, ma si tratta solo di semplici osservazioni. Al momento quindi, l’ipotesi che il caldo possa rendere più difficile la diffusione del virus resta solo una speranza, più che una reale possibilità.

