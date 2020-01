Meteo, come sarà il tempo a gennaio e febbraio? Secondo le previsioni gelo e freddo arriveranno da fine gennaio nel nord, mentre a febbraio arrivano neve e freddo

Gli ultimi giorni del 2019 e i primi del 2020 sono stati caratterizzati da temperature che in molti casi sono andate sopra la media. Più in generale, aldilà di qualche giorno dal freddo più pungente, l’inverno vero e proprio non si è ancora visto in gran parte dell’Italia.

Tuttavia nei primi mesi del 2020, ossia gennaio e febbraio, le cose potrebbero cambiare secondo quanto annunciano le previsioni meteo. Infatti, sul nostro paese potrebbe presentarsi un vortice polare, ossia un’estesa area di bassa pressione, che racchiude al suo interno l’aria fredda prodotta. Essa può comportarsi in vari modi e quando si divide, muovendosi su più parti, aumenta le probabilità che il gelo raggiunga anche la nostra penisola.

Proviamo allora a capire meglio quale situazione climatica attendersi nei mesi di gennaio e febbraio, a seconda del periodo.

Meteo gennaio 2020: come sarà secondo le previsioni

A gennaio la stagione invernale potrebbe entrare nel vivo e le nevicate non dovrebbero mancare durante il mese. Tuttavia i fenomeni non saranno continui, ma è molto probabile che si alterneranno giornate con brusche discese della temperatura ad altre decisamente più miti.

Nelle città ad esempio ci saranno giorni in cui il termometro si aggirerà intorno allo zero, per poi risalire a 8-10 gradi di giorno. A Roma il fenomeno sarà ancora più accentuato, infatti non bisognerà stupirsi della presenza anche di giornate quasi primaverili con temperature intorno ai 15 gradi.

Tuttavia dalla metà del mese di gennaio in poi le temperature si faranno più rigide. In particolare dopo il 20 dovrebbero essere sotto la media, specie sulla regione alpina e su quella appenninica settentrionale. Pure le precipitazioni nevose saranno presenti, in particolare negli ultimi giorni del mese al centro nord, anche se non in modo copioso.

Insomma a gennaio il freddo sarà presente in Italia, ma con diverse sfumature fra nord e sud e soprattutto in modo discontinuo.

Meteo febbraio 2020: come sarà secondo le previsioni

Per quanto riguarda febbraio 2020, rischia di essere un mese più freddo, con la presenza di abbondanti precipitazioni nevose. Questo se gennaio dovesse rivelarsi meno gelido del solito, infatti prima o poi uno split delle temperature dovrà necessariamente arrivare.

In caso contrario questo potrebbe portare a temperature sotto la media nella prossima primavera, come in parte avvenuto nel 2019. Ovviamente non il massimo per chi attende con ansia le belle stagioni.

In linea generale, l’inizio di febbraio dovrebbe essere molto più freddo per tutta la nostra penisola. Tuttavia non possiamo al momento prospettare ondate di gelo, infatti attualmente le previsioni tracciano solo una tendenza generale, che andrà poi confermata, perché di lungo termine.

Per quanto attiene alle precipitazioni, le previsioni indicano la presenza di un rinforzo delle correnti oceaniche. Esse, in correlazione al vortice polare, potrebbero persistere per diverso tempo sul nostro paese e portare fenomeni, anche a carattere nevoso.

Previsioni meteo 2020: altre informazioni

Queste, per ora, le previsioni meteo per i mesi di gennaio e febbraio 2020. Seguiranno aggiornamenti, sempre basati su una media delle previsioni diffuse dai meteorologi italiani per i prossimi mesi dell’anno.

Inoltre, vi ricordiamo che quanto detto in questo articolo è frutto di ipotesi non scientifiche, ma basate sulle informazioni diffuse dai meteorologi su ipotetiche previsioni lungo periodo. Tuttavia, per avere previsioni più precise bisogna prendere in considerazione periodi più brevi di tempo. Questo perché il clima si è fatto sempre più imprevedibile, come dimostrano le numerose calamità naturali avvenute in giro per il mondo.

Per tale motivo vi invitiamo a restare aggiornati sulle ultime previsioni meteo, per avere riscontri più attendibili.

