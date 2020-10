Chi va a correre dovrà portare la mascherina? Prima si poi no. E chi va in bici? I chiarimenti del Viminale

Obbligo di mascherina per chi fa attività motoria, chi non la porta subirà la sanzione. Questa è l’ultima novità che emerge dal Viminale, in relazione al Dpcm del 7 ottobre. Nel frattempo arrivano i chiarimenti. Ecco quali.

Uso della mascherina obbligatoria per chi fa attività motoria

L’ultima del governo emerge dal Viminale che in una circolare di ieri chiarisce che solo chi fa attività sportiva è esente dal portare la mascherina all’aperto. Quindi tradotto in parole povere chi va a farsi una corsa deve indossare la mascherina. Questo è il risultato del precedente Dpcm 7 ottobre che prevede solo l’attività sportiva e non quella motoria.

Tuttavia nel pomeriggio sono arrivati chiarimenti sempre dal Viminale, ovvero l’uso del dispositivo obbligatorio è riservato a chi passeggia e non a chi fa sport. Quindi in teoria i runner non dovrebbero indossare la mascherina, ma c’è un ma, in Gazzetta Ufficiale l’esenzione della mascherina all’aperto è rimasta solo per coloro che fanno attività sportiva.

Mascherina anche in bici?

Insomma ci risiamo con l’aumento dei contagi da Coronavirus arriva anche il primo pasticcio del governo sull’uso delle mascherine all’aperto. Resta però una domanda, ma chi va in bicicletta deve portare la mascherina? Non è chiaro, non si sa, il governo Conte dopo averci illustrato in conferenza stampa come e quando indossare la mascherina, non ha chiarito il resto.

Questo è solo l’inizio di un film già visto, ci auguriamo una maggiore chiarezza rispetto al passato, anche perché gli italiani hanno già dato e continuano a dare, e ora è arrivato il momento della chiarezza.

