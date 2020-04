“Donne medico, infermiere, mamme, nonne, il Signore ci dia la forza delle donne” Così Papa francesco nel suo messaggio a Pasquetta. ” Ecco il video di Sky Tg

Il Papa ricorda le donne nel giorno dell’annuncio della resurrezione di Cristo secondo il Vangelo. “Il Signore ci dia la forza delle donne che hanno la forza delle donnne di andare sempre avanti” Ha detto il Papaa nel suo messaggio.





Il discorso del Papa a Pasqua e Pasquetta

Francesco- così come viene spesso chiamato il Papa nella Messa di Pasqua in una Piazza San Pietro vuota, aveva già mandato una serie di messaggi sia all’Unione Europea per i suoi comportamenti egoistici durante questa fase di Pandemia. Ma il Papa non ha risparmiato nessuno neanche scienziati e politici a cui ha detto” “Trovino soluzioni a favore della gente non del denaro”

Oggi invece ha dedicato parte del suo messaggio alle donne tutte. Donne di qualsiasi età e ceto sociale senza dimenticare anche la violenza che molte di esse sono costrette a subire.

” Donne medico infermiere, impiegate nei luoghi di lavoro per i beni di prima necessità, agenti delle forze dell’ordine mamme, sorelle e nonne che si trovano chiuse in casa con tutta la famiglia con i bambini, o devono provvedere ai disabili. Preghiamo per loro affinché il Signore dia loro la forza”

Il papa inoltre ha telefonato ad una suora che svolge la sua attività d’infermiera a Bergamo, città della Lombardia che ha subito le maggiori perdite dovute al Coronavirus e alla pessima gestione della regione nell’emergenza Covid, oltre al tardivo intervento del governo.

Insomma il messaggio del Papa alle donne e gli altri fatti a Pasqua sono le migliori parole dette in questo week end pasquale di quarantena, mentre i politici continuano a parlare e a litigare.

