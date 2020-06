Ritorno a scuola a settembre, ecco le linee guida stabilite da governo e regioni per riaprire le scuole.

Dopo tante polemiche il 14 settembre riaprono le scuole grazie all’accordo tra governo e Regioni che come precisato da Bonaccini: hanno avuto un ruolo importante nell’indicare le linee guida all’esecutivo per l’apertura dell’anno scolastico 2020/ 2021. Ma quali sono le regole per la riapertura delle scuole? Eccole spiegate nel video del ns partner SkyTg e a seguire la circolare Miur.

Non è ancora chiaro se studenti e professori dovranno portare le mascherine durante le lezioni, questo verrà stabilito in seguito dal CTS che arriverà solo dopo 14 giorni dall’apertura. Intanto ecco le line guida ufficiali del Miur da scaricare

In un documento di 54 pagine vengono indicati quali sono le regole per riaprire le scuole in sicurezza a causa della pandemia Coronavirus. Tuttavia le scuole riapriranno il 1 di settembre per consentire il recupero come spiegato dal sottosegretario all’istruzione Peppe De Cristofaro. Il 14 settembre invece suonerà la campanella per molti studenti italiani.

Le regole stabilite dalla circolare Miur prevedono il distanziamento fisico tra gli studenti di un metro cioè da bocca a bocca. Distanziamento fondamentale secondo il Comitato Tecnico Scientifico. Per evitare assembramenti anche gli arrivi a scuola saranno scaglionati.

Lo stesso problema si pone per quanto riguarda gli spazi esterni, i raggruppamenti a cui gli studenti erano abituati prima della pandemia da Coronavirus, non saranno più consentiti. Quindi le scuole dovranno organizzarsi per evitare eventuali assembramenti.

“Per i bambini più piccoli sono previste anche attività didattiche all’aperto quando il meteo lo consente” Ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, durante la conferenza stampa di presentazione del piano scuola.

In sintesi buona parte dell’organizzazione della riaperura delle scuole a settembre sarà gestita dalle regioni, come è giusto che sia visto che ogni territorio ha scuole e esigenze diverse. Intanto c’è una data ufficiale, il 14 settembre in Italia riaprono le scuole.