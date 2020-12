Italia zona rossa Natale e Capodanno. Ecco le ultime news sull’ipotesi zona rossa o arancione nelle festività e sulle nuove chiusure covid.

Italia zona rossa o arancione. E’ l’ipotesi sempre più probabile a cui il governo italiano lavora per le festività natalizie ed evitare la terza ondata di contagi.

Per questo nelle prossime ore dovrebbero arrivare nuove chiusure covid e restrizioni più severe per gli italiani, come confermato dal premier. Facciamo allora il punto della situazione sulle decisioni del governo, in base alle ultime notizie.

Italia nuove restrizioni e chiusure covid

Nonostante il sistema della suddivisione delle regioni italiane per colori, il numero di contagi ma soprattutto di morti giornalieri resta alto. Ciò, unito agli assembramenti da shopping registrati negli ultimi giorni nelle città, spingono il governo a varare nuove restrizioni in vista delle festività natalizie.

Una nuova stretta voluta anche dagli esperti del Cts, che avrebbero chiesto al governo misure da consolidare ed eventualmente rafforzare con una sorta di lockdown italia, durante il periodo di Natale.

Ha confermato l’arrivo di nuove restrizioni per le feste anche il presidente del consiglio, in un’intervista alla Stampa. Tuttavia Conte ha affermato che l’Italia non farà come la Germania, ossia un lockdown totale, ma che comunque ci saranno misure più restrittive.

Italia zona rossa o arancione quando

Insomma è solo questione di tempo prima che arrivi la decisione di rendere l’Italia zona rossa o arancione durante le festività. Secondo quanto riferisce ansa.it la decisione del governo dovrebbe arrivare entro 48 ore, quindi fra questa sera e domani sera.

Ovviamente poi le nuove restrizioni non scatteranno subito, ma riguarderanno probabilmente i giorni festivi e prefestivi di tutto il periodo natalizio. Quindi l’intero paese potrebbe essere una grande zona rossa dalla vigilia a Santo Stefano, da San Silvestro a Capodanno. Il tutto con chiusure generalizzate, tranne che per i servizi essenziali (alimentari, farmacie ecc.).

L’altra ipotesi più probabile è che l’Italia diventi tutta arancione, con negozi aperti e ristoranti chiusi, ma anche l’anticipo del coprifuoco alle 18:00 o alle 20:00. Non dovrebbe cambiare invece la parte dell’ultimo dpcm che prevede la chiusura nelle giornate festive e prefestive dei centri commerciali.

L’arrivo di maggiori restrizioni e divieti dunque appare inevitabile. L’unica concessione potrebbe riguardare la possibilità di fare spostamenti tra piccoli Comuni entro un certo numero di chilometri.





Questo il punto della situazione sulle scelte del governo e le nuove possibili chiusure covid. Non ci resta che attendere le prossime ore per sapere ufficialmente se l’Italia diventerà zona rossa o arancione durante le feste.

