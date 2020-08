Quando inizia e finisce la scuola nelle Marche? Il calendario dell’anno scolastico feste comprese

Inizio scuole, a poche settimane dall’avvio del nuovo anno scolastico, gli studenti italiani vogliono sapere cosa li attende a livello di calendario e non solo. Sicuramente il covid imporrà loro una situazione anomala e diversa rispetto agli altri anni. Ma nonostante questo la voglia di ripartire non manca.

Vediamo allora quando ricomincerà l’anno scolastico 2020/21 nella regione Marche, in base alle decisioni della sua giunta regionale. Quindi la data di inizio e fine lezioni, le festività durante l’anno e quant’altro.

Data inizio scuola nelle marche

In base a quanto previsto dal DGR 538 del 13/05/2019, che ha stabilito il calendario scolastico pluriennale nelle Marche la data di inizio avrebbe dovuto essere il 15 settembre 2020. Ma con una delibera di modifica la giunta ha deciso di partire un giorno in anticipo, ovvero lunedì 14 settembre.

Questa la decisione del governatore Luca Ceriscioli per il nuovo anno scolastico. Quindi nelle Marche gli studenti torneranno sui banchi di scuola lo stesso giorno stabilito dal ministro dell’istruzione, Lucia Azzolina, a livello nazionale.

Per quanto riguarda invece la fine dell’anno scolastico, la data scelta è quella di sabato 5 giugno 2021.

Anno scolastico 2020-21 Marche

Nel complesso è stata stabilita una durata di 206 giorni in cui si svolgeranno le lezioni nel nuovo anno. Tale scelta vale per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado presenti in regione.

L’assessore all’istruzione Loretta Bravi ha affermato: “la scelta di iniziare il 14 settembre serve per garantire l’unitarietà organizzativa nella programmazione dei servizi. Ciò in linea con gli indirizzi del Ministero dell’Istruzione in seguito all’emergenza sanitaria connessa alla pandemia Covid-19”.

Calendario nuovo anno scolastico Marche

Ecco l’elenco delle festività e dei ponti stabilito in seguito alla delibera del consiglio regionale marchigiano:

2 novembre, decisione regionale

8 dicembre, Immacolata Concezione

25 dicembre, S. Natale

Dal 26 al 31 dicembre, Santo Stefano e vacanze natalizie

1° gennaio, Capodanno

Dal 2 al 6 gennaio, vacanze natalizie ed epifania

Dal 1 al 6 aprile, vacanze pasquali

25 aprile, anniversario della Liberazione

1° maggio, festa del Lavoro

2 giugno, festa nazionale della Repubblica

Queste i giorni festivi decisi dalla regione Marche, oltre a quello del patrono e ovviamente a tutte le domeniche dell’anno.

Siamo così giunti al termine di questo nostro articolo sull’inizio delle scuole nelle Marche. Da settembre dunque i ragazzi marchigiani torneranno alle abitudini degli anni scorsi, seppur nel rispetto delle nuove norme e dei protocolli sanitari previsti.

