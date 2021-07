Inizio scuola Emilia-Romagna 2021 2022. Ecco il calendario: date di apertura scuole a settembre e di chiusura in tutta la regione.

Inizio scuola in Emilia Romagna. La giunta regionale ha deciso di anticipare sia l’inizio che la fine delle lezioni, rispetto a quanto previsto da altri territori in Italia. Quindi la regione del presidente Stefano Bonaccini ha apportato delle modifiche al calendario scolastico 2021/2022.

Vediamo allora le date di inizio e fine scuole in Emilia e quali sono le festività previste durante l’anno.

Quando inizia la scuola in Emilia Romagna 2021?

L’assemblea regionale, con delibera n.1051 del 5 luglio 2021, ha scelto lunedì 13 settembre 2021 come giorno d’inizio del nuovo anno scolastico. Gli studenti che frequentano gli istituti a Bologna e nelle altre località di questa regione rientreranno quindi con qualche giorno di anticipo rispetto ai colleghi di altri territori.

La decisione riguarda le scuole primarie e secondarie (sia di primo che di secondo grado), ma anche la scuola dell’infanzia. Queste ultime hanno la possibilità di anticipare e posticipare data di inizio e fine, secondo quanto previsto dalla deliberazione regionale n.253/2021, rispettando limiti e motivazioni previste dall’atto.

Regione Emilia Romagna data fine e durata scuola 21-22

La fine dell’attività scolastica è prevista per sabato 4 giugno 2022, anche in questo caso in leggero anticipo rispetto ad altre zone d’Italia. In ogni caso viene garantita la durata della didattica superiore a 200 giorni in questa regione.

Per quanto riguarda le scuole d’infanzia, come detto in precedenza hanno la facoltà di posticipare la data di chiusure dell’attività. Per questo è probabile che termineranno più tardi rispetto ad elementari e medie, probabilmente introno alla fine del mese di giugno 2022.

Calendario anno scolastico 2021/22 Emilia Romagna festività

Durante l’arco dell’anno sono previste diverse festività. Ecco l’elenco completo di tutte quelle stabilite dal calendario 2021-22 dalla regione:

1 novembre 2021, festa tutti i Santi

2 novembre, commemorazione dei defunti

8 dicembre, Immacolata Concezione

dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, festività natalizie

dal 14 al 19 aprile 2022, vacanze di Pasqua

25 aprile, anniversario della Liberazione

1° maggio, festa del Lavoro

2 giugno, festa nazionale della Repubblica.

Oltre che in queste date, le lezioni non si svolgeranno tutte le domeniche dell’anno e il giorno della festa del Santo patrono. La data di questa festività varia in base alla località di riferimento, ma qualora dovesse capitare in un giorno di lezione, le attività didattiche non si svolgeranno.

Le altre informazioni rese note dal sito della regione, incluso il pdf da scaricare con il calendario a.s. 2021-22, sono disponibili qui di seguito.

REGIONE EMILIA ROMAGNA CALENDARIO SCOLASTICO 2021 2022

Queste le date di inizio e fine scuola 2021-22 in Emilia Romagna. Come visto dal calendario sia la partenza il 13 settembre che il termine il 4 giugno, sono anticipati rispetto ad altre regioni. La volontà espressa dalla giunta è comunque quella di garantire un numero adeguato di giorni di lezioni in presenza.

