Inizio scuola in Toscana e Firenze. Il calendario scolastico 2020 – 2021.

Inizio scuola 2020, si avvicina il tanto atteso rientro in classe da parte degli studenti, dopo i tanti mesi di assenza causa covid. Il Miur ha stabilito a livello nazionale la data di lunedì 14 settembre, per l’avvio del nuovo anno scolastico.

Ogni regione però ha scelto un suo calendario per il ritorno sui banchi di scuola. Scopriamo allora in questo articolo quali sono le date di inizio e fine dell’anno scolastico 2020-21 decise in Toscana. Per poi passare alla possibilità di acquistare i libri di testo su Amazon.

Date inizio e fine scuola 2020-21 in Toscana

Il consiglio regionale della Toscana con la delibera n.288 ha stabilito che l’avvio delle attività per l’anno scolastico 2020/2021 avverrà martedì 15 settembre. Tale decisione vale per tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti all’interno di questa regione.

Per quanto riguarda invece la fine dell’attività didattica del nuovo anno scolastico, la Toscana ha deciso per il giorno giovedì 10 giugno 2021. Questo dunque il calendario stabilito dalla regione guidata dal governatore Rossi, che tuttavia prevede anche alcune feste durante l’anno, che scopriamo nel prossimo paragrafo.

Inizio scuola Toscana 2020, calendario e giorni festivi

Durante lo svolgimento dell’anno scolastico la regione ha stabilito la sospensione delle lezioni in determinate date. Ecco di quali si tratta:

8 dicembre: Immacolata Concezione.

24 dicembre: inizio vacanze natalizie.

25 dicembre: Santo Natale.

26 dicembre: Santo Stefano.

Dal 27 al 31 dicembre vacanze natalizie.

1 gennaio: Capodanno.

Dal 2 al 5 gennaio vacanze natalizie.

6 gennaio: Epifania.

Dal 1 al 6 aprile vacanze di Pasqua.

25 aprile: Festa della Liberazione.

1 maggio: Festa del Lavoro.

2 giugno: Festa nazionale della Repubblica.

In questi giorni quindi gli studenti della regione Toscana non dovranno recarsi a scuola. A tali date si può aggiungere anche la festa del Patrono, che tuttavia ha date diverse in base alla località di riferimento. Viceversa il 30 novembre, giorno della festa della Toscana, non costituisce data di chiusura delle scuole.

Inizio scuola 2020: libri di testo online su Amazon

Visto che il rientro a scuola si avvicina, Amazon Italia ha dato il via all’acquisto dei testi scolastici, necessari per le attività didattiche del nuovo anno. Questo tramite l’apposita vetrina denominata “Pronti per la scuola”, dove acquistare tutto il materiale didattico necessario per il rientro a scuola, comodamente da casa.

Sarà inoltre possibile comprare libri di testo sul sito adozionilibriscolastici.it, tramite pochi click e riceverli in un giorno con spedizioni gratuite, per i clienti prime. In questo sito, introducendo la classe e la scuola di riferimento dello studente, si trovano subito i libri di testo adottati. Il meccanismo risulta quindi facile e immediato.

Oltre ai libri si possono reperire qui anche zaini, calcolatrici, vocabolari, pc, tablet e tutto quanto necessario per affrontare al meglio il nuovo anno di scuola. Tale iniziativa è rivolta agli studenti e alle loro famiglie in tutta Italia, quindi ovviamente anche per i toscani.

Ora è davvero tutto sulle date di inizio scuola 2020 in Toscana, il calendario delle feste e le novità sui libri di testo disponibili su Amazon.