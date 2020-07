Saldi 2020, l’inizio della stagione dei saldi c’è chi teme che possa essere un rischio per nuovi focolai di coronavirus. Ecco cosa c’è da sapere.

Inizio saldi estivi 2020, un momento che attendono con ansia molti italiani, per rinnovare il proprio guardaroba senza spendere una fortuna. Eppure recarsi nei negozi per fare acquisti attualmente può comportare il rischio di nuovi focolai, visto che l’emergenza covid non è ancora completamente alle spalle.

Per evitarlo negozi e centri commerciali delle regioni e delle principali città italiane, hanno preso le dovute precauzioni. Facciamo il punto della situazione al riguardo, con consigli utili per fare shopping in sicurezza.

Inizio saldi, regole shopping sicuro

Con l’arrivo dei saldi estivi 2020, previsti in molte regioni dal primo agosto, la voglia di tornare a popolare i negozi è alta. Il rischio è che questo possa creare pericolosi assembramenti, con un numero troppo alto di persone in giro a caccia di occasioni.

Per evitarlo i negozi devono rispettare le regole previste dai protocolli. In particolare tutte le persone presenti all’interno dei locali devono indossare obbligatoriamente la mascherina, per tutto il tempo di permanenza. Questo vale sia per i commessi che per i clienti. Inoltre, all’ingresso dei negozi bisogna sempre igienizzarsi le mani.

Saldi, rispettare il distanziamento. Sempre.

Poi bisogna rispettare il distanziamento, per favorirlo il numero di ingressi nei negozi è contingentato. Ci sono poi i percorsi differenziati in entrata e in uscita. Senza dimenticare l’importanza di regolare l’afflusso di persone sia nei camerini sia per la fila alla cassa. La segnaletica sul pavimento per mantenere la distanza aiuta in quest’ottica. Certo poi è importante che i clienti la rispettino e i negozianti la facciano rispettare.

Saldi, 4 consigli anti covid

Ricapitolando quanto detto fino ad ora, per uno shopping sicuro nei negozi, anche durante i saldi, vi invitiamo a seguire questi 4 consigli:

utilizzo della mascherina.

Igienizzazione costante delle mani ad ogni ingresso.

Mantenimento delle distanze nei negozi e nelle file per camerini e casse.

Restare all’interno dei negozi solo il tempo necessario per l’acquisto.

Inizio saldi estivi a Milano e Roma

Abbiamo visto regole e consigli da seguire per fare acquisti in tutta sicurezza. Molte strutture commerciali sono pienamente attrezzate per questo, è il caso ad esempio della Rinascente, dove lo shopping minimizza i rischi legati al virus.

Proprio la Rinascente, nei suoi punti vendita a Milano, applica già da ora gli sconti con percentuali significative. Sono tanti altri però i negozi di questa città dove i ribassi sono già invitanti.

Non solo nel capoluogo lombardo, ma anche a Roma si possono trovare già saldi e promozioni. Specie per i negozi di centro città, ma anche nei centri commerciali.

Saldi estivi regioni italiane

Il calendario di inizio saldi quest’anno è stato posticipato nelle regioni italiane al primo agosto, ma alcuni sconti si trovano già da luglio.

Infatti, oltre alle città citate, i ribassi sono presenti in regioni come il Veneto. Qui il calendario ufficiale prevede l’inizio dei saldi sabato 1 agosto, ma le vendite promozionali sono già possibili. Infatti, la regione guidata dal presidente Zaia ha concesso questa possibilità pure nei 30 giorni precedenti l’inizio ufficiale dei saldi.

La stessa cosa hanno fatto regioni come le Marche, il Lazio e la Lombardia. Dunque in questi territori potete trovare sconti nei negozi aderenti, in attesa dell’avvio dei saldi veri e propri.

Insomma, l’inizio dei saldi è già caldo, ma rispettare le regole per evitare nuovi focolai di contagio resta fondamentale. Così facendo si garantisce uno shopping sereno per tutti, senza correre rischi. Tutto questo passa anche dai comportamenti corretti di ognuno di noi, oltre che di quello dei negozianti. Detto ciò quello dei saldi è sempre un bel periodo, quindi godiamocelo.

