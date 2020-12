Marche, inizio saldi invernali 2021 a metà gennaio. Date inizio e fine saldi. Ecco il calendario stabilito dalla regione.

Inizio saldi invernali 2021 Marche. La giunta ha stabilito la data di avvio degli sconti nella regione, posticipata rispetto agli altri anni. Infatti, mentre in passato le promozioni partivano già nel primo week end di gennaio o a ridosso dell’epifania, quest’anno vista l’emergenza economica la regione ha deciso di far slittare questo appuntamento.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sui saldi di fine stagione 2021 in questa regione: date inizio e fine, durata e calendario. Ma anche quali novità ci sono sulle vendite promozionali.

Data inizio saldi invernali 2021 Marche

Con la DGR n.1531 del primo dicembre 2020, la giunta regionale ha fissato la data di inizio saldi di fine stagione 2021. Si tratta di sabato 16 gennaio 2021.

Dunque nei negozi delle vie cittadine o nei centri commerciali di Ancona, Ascoli o altre località marchigiane, si partirà in un week end di metà gennaio con gli sconti. Così facendo si concede agli esercenti qualche giorno in più per continuare le vendite a prezzo pieno.

Questa decisione è stata presa dopo aver sentito le associazioni di categoria e in considerazione delle problematiche economiche causate dall’emergenza covid.

Saldi invernali 2021 Marche durata

La stessa delibera regionale ha fissato anche la data di fine saldi nelle Marche. Si tratta del 15 marzo 2021.

Ciò significa che la durata del periodo degli sconti di stagione ammonta a 60 giorni. Questo è il periodo normalmente concesso dalla regione, anche se nel 2021 il calendario è slittato leggermente in avanti.

Vi ricordiamo che oltre ai negozi fisici, in cui bisogna rispettare tutte le norme anti contagio, i saldi saranno disponibili anche online.

Vendite promozionali Marche

Le vendite promozionali sono state concesse fino al 31 dicembre 2020, tramite il DDPF n. 227 del 16 dicembre 2020. Si tratta di una decisione straordinaria presa in virtù della specificità dell’anno in corso.

In altre parole, se l’anno prossimo non ci saranno nuove emergenze, dovrebbe tornare il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi ufficiali. Ma per quest’anno, salvo proroghe, tale periodo durerà solo 15 giorni, ovvero i primi di gennaio 2021.

Queste in sintesi tutte le informazioni utili per fare shopping durante i saldi invernali 2021 nelle Marche. La data di inizio così come il calendario hanno subito delle modifiche rispetto alle abitudini degli anni scorsi, ma la durata complessiva resta inalterata.

