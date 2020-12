Saldi invernali 2021 in Sicilia. Ecco data inizio, durata e calendario saldi, in base alle decisioni della regione e alle ultime notizie.

Saldi invernali 2021 in Sicilia, si avvicina sempre di più l’inizio della stagione degli sconti nei negozi presenti sul territorio dell’isola.

Visto che sono tanti coloro che non vedono l’ora di approfittare delle promozioni per fare shopping e rinnovare il proprio guardaroba, ecco le date di inizio e fine saldi stagionali in Sicilia. Il tutto in base alle decisioni della regione e anche alle ultime news che potrebbero influenzare il calendario.

Quando iniziano i saldi invernali 2021 in Sicilia

La regione Sicilia ha stabilito la data di sabato 2 gennaio 2021, come quella di partenza per i saldi di fine stagione. Lo conferma anche Confcommercio sul suo sito. In base a questo sarebbe la prima, assieme ad altre ad iniziare il periodo degli sconti.

Tuttavia visto che il decreto natale mette in zona rossa o arancione, a seconda dei giorni, tutta Italia, tale data potrebbe anche cambiare. Per questo però bisognerà attendere nuove delibere della regione Sicilia, che però al momento non ci sono.

Qualora non dovessero arrivare, visto che il 2 e il 3 gennaio i negozi fisici dovranno forzatamente restare chiusi, i saldi di fatto potrebbero partire lunedì 4 gennaio 2021. Tuttavia, come detto non si possono escludere ulteriori slittamenti.

Durata saldi invernali 2021 Sicilia

I saldi in Sicilia dovrebbero durare 60 giorni, salvo novità legate al coronavirus. Quindi se tutto filasse liscio, come tutti ci auguriamo, gli sconti di fine stagione andranno avanti fino ai primi di marzo in questa regione. Tuttavia come già detto non si esclude che nei prossimi giorni questo calendario possa subire delle modifiche.

La regione ha inoltre previsto la possibilità di effettuare vendite promozionali fino al 31 dicembre 2020. Quindi i siciliani potrebbero trovare nei negozi di Palermo, Catania o altre località, già da ora qualche offerta mirata.

Questo tutto quello che c’è da sapere sull’inizio e la durata dei saldi invernali 2021 in Sicilia, salvo novità dell’ultima ora. Non ci rimane che augurarvi un buono shopping e ricordarvi di rispettare tutte le norme anti covid per la vostra sicurezza e di chi vi sta attorno.

