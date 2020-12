Saldi invernali 2021 in Abruzzo. Data inizio, calendario e durata saldi di fine stagione decisi dalla regione.

Saldi invernali 2021 in Abruzzo, quando iniziano? La regione sarà una delle prime a partire con il periodo promozionale di fine stagione. E’ quanto stabilito dal consiglio regionale abruzzese.

Scopriamo allora quali sono date, calendario, durata e informazioni utili sui saldi invernali Abruzzo 2021.

Vedi anche: Calendario inizio saldi invernali 2021 regioni

Saldi invernali 2021 data inizio in Abruzzo

La giunta regionale, con la determinazione n. 46/DPH007 del 11 dicembre 2020, ha stabilito il periodo dei saldi invernali 2021.

La data di inizio prescelta è quella di martedì 5 gennaio 2021. Dunque in Abruzzo le offerte promozionali partiranno il giorno prima dell’epifania, in linea con quanto accaduto negli scorsi anni. Infatti, a differenza di altre regioni, qui non è stato posticipato l’inizio della nuova stagione dei saldi.

Tale data però è destinata a slittare al giorno 7 gennaio dopo il decreto Natale che prevede la zona rossa in Italia per dieci giorni. PER APPROFONDIRE ECCO IL CALENDARIO DELLA ZONA ROSSA

Calendario e durata saldi invernali Abruzzo

Se l’inizio dei saldi è previsto per il 5 gennaio, la durata massima complessiva può essere di 60 giorni. Questo significa che nei negozi di Pescara e della altre città abruzzesi, i saldi di fine stagione potranno andare avanti fino ai primi giorni di marzo 2021.

Inoltre, come riporta il sito di Confcommercio, per i negozi della regione sarà possibile effettuare promozioni anche nel periodo antecedente ai saldi ufficiali. Quindi, già in questi giorni sarà possibile trovare qualche vendita promozionale, presso gli esercenti che decidono di applicarli.

Saldi invernali 2021, coronavirus e zone rosse

Abbiamo visto data di inizio e durata dei saldi di fine stagione in Abruzzo. Tuttavia il calendario potrebbe essere modificato dal nuovo dpcm. Con l’introduzione della zona rossa, per i giorni festivi e prefestivi in tutta Italia fino al 6 gennaio, i negozi resterebbero forzatamente chiusi.

In questo caso i saldi inizierebbero non prima del 7 gennaio nei negozi fisici della regione. Allo stesso modo se l’Abruzzo o altre regioni italiane dovessero diventare rosse durante i saldi, non ci sarebbe la possibilità di fare shopping nei negozi. Resterebbero in ogni caso consentiti gli acquisti online a prezzo di saldo.

Insomma l’emergenza coronavirus potrebbe portare cambiamenti sulle abitudini di chi fa shopping durante i saldi. Anche per questo vi consigliamo di continuare ad adottare tutte le precauzione del caso: mascherine e distanziamento su tutti.

Queste le informazioni utili e le ultime news su calendario e data di inizio saldi invernali 2021 in Abruzzo.

Vedi anche: