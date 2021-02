Governo, si del M5S. Draghi, lista ministri al Quirinale quando? Ultime news di oggi sul nuovo governo. Giuramento e Ministri.

Governo Draghi, dopo una lunga attesa finalmente sembra essere arrivato il momento della nascita del nuovo esecutivo voluto da Mattarella. Il premier incaricato Draghi, dopo quello di Lega, PD, Forza Italia, Italia Viva e altri partiti minori, ha ottenuto anche l’appoggio del M5S dopo il voto su Rousseau.

Per questo già oggi o nelle prossime ore, potrebbe recarsi al Quirinale e accettare l’incarico di premier del governo, fornendo al Capo dello stato i nomi dei ministri scelti. Ecco il punto della situazione sulla nascita del governo, in base alle news di oggi.

Governo Draghi ultimissime oggi

Non ci sono più dubbi sulla nascita del governo a guida Mario Draghi, sostenuto da tutti i partiti in parlamento ad eccezione di Fratelli D’Italia. Anche il Movimento 5 Stelle darà il suo appoggio dopo aver consultato gli iscritti alla piattaforma Rousseau, con il voto favorevole all’ingresso nell’esecutivo che ha avuto la meglio.

Questa decisione però non ha accontentato tutti. Infatti Di Battista, uno degli esponenti di spicco, ha deciso di lasciare il movimento perché in disaccordo.

Ma i litigi nei partiti non influiranno sulla nascita del governo, che fra poche ore dovrebbe vedere la luce. Secondo ilsole24ore già oggi Draghi potrebbe recarsi al Quirinale e sciogliere la riserva, al più tardi entro domenica. Quindi ora resta solo da capire quali saranno le scelte del premier sui nomi dei ministri.

Governo Draghi ministri e giuramento

I nomi dei ministri che faranno parte del nuovo esecutivo verranno scelti direttamente da Draghi, senza trattare con i partiti. Per questo il premier sta ponderando ogni scelta, in modo di accontentare Mattarella, che aveva richiesto una squadra di “alto profilo”.

Draghi resta in silenzio e non alimenta le indiscrezioni sul toto-ministri dei giornali, ma a breve completerà la tanto attesa lista. Una volta scelti i nomi si recherà dal Presidente della Repubblica per comunicarli e a seguire, ci sarà il giuramento dell’intera squadra di governo.



Poi sarà il momento del discorso del premier alle Camere (con maggiori informazioni sul programma) e del voto di fiducia, che ansa.it ipotizza avverrà lunedì o martedì.

Queste in sintesi le news di oggi sul governo. Dopo la scelta dei ministri e il giuramento, all’inizio della prossima settimana il governo dovrebbe ottenere la fiducia in parlamento ed essere finalmente nel pieno delle sue funzioni, salvo sorprese. A quel punto inizierà la partita più difficile, ovvero risolvere i gravi problemi dell’Italia.

