Governo italiano 2020, economia, giustizia, Alitalia, concessioni autostradali. Questi sono solo alcuni dei temi caldi che dovranno affrontare e superare Pd e 5 stelle. Le ultime news sul governo Conte

Dopo la chiusura del 2019, in cui è arrivata l’approvazione della nuova Legge di bilancio, il governo Conte bis dovrà affrontare le sfide del nuovo anno.

Per questo, già nel suo discorso di fine anno il premier ha lanciato un appello alle forze politiche per lavorare insieme in armonia. Operazione tutt’altro che semplice, vista la litigiosità che ha caratterizzato questi primi mesi dell’esecutivo giallorosso.

Governo 2020: premier, Movimento 5 stelle e PD discutono gli obbiettivi

Per quanto riguarda le novità da attuare in futuro il premier ha parlato di svolta green per la lotta la cambiamento climatico. Su questo Conte ha affermato di volersi battere per l’attuazione degli accordi di Parigi. Gli altri temi da affrontare, secondo il presidente del consiglio, sono quelli del lavoro, dell’economia, del rapporto con l’Unione Europea e delle riforme.

Anche per questo i capi politici dei due principali partiti che sostengono il Governo, ossia Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio si sono incontrati. I leader di Partito Democratico e Movimento 5 stelle si sono confrontati per definire i prossimi obiettivi di governo.

Governo italiano 2020: i problemi della maggioranza e internazionali

I problemi e gli ostacoli lungo il percorso, che l’esecutivo dovrà affrontare nel 2020, non mancano. A partire dalla crisi interna ai 5 stelle, che rischia di creare difficoltà ai numeri di maggioranza in Parlamento. Infatti, sono in crescita i senatori e i deputati che stanno abbandonando il movimento, in contestazione con i vertici. Questo potrebbe risultare deleterio per il Governo, che in Senato ha una maggioranza risicata e potrebbe trovarsi sotto in presenza di ulteriori strappi.

Anche le elezioni regionali hanno un peso sull’azione governativa. Infatti, il prossimo 26 gennaio i voti in Emilia Romagna e Calabria costituiscono uno spartiacque per l’esecutivo che, in presenza di una vittoria del centrodestra, potrebbe accusare il colpo.

Poi c’è la difficile situazione internazionale da tenere sotto controllo, vista l’escalation di tensioni in Medio Oriente, dopo il raid Usa che ha portato all’uccisione del generale Soleimani. Tutti gli stati sono consapevoli che l’Iran potrebbe cercare vendetta per questo. Dunque anche il nostro Governo, assieme agli altri, dovrà lavorare di diplomazia, per evitare che la situazione precipiti, innescando una nuova guerra dagli effetti imprevedibili.

Governo italiano 2020: tutti gli altri temi caldi da affrontare

Le riunioni di Governo saranno fondamentali anche per dirimere altre questioni spinose, come ad esempio la revoca delle concessioni autostradali ad Atlantia. Su questo punto i 5 stelle sembrano irremovibili, mentre il PD appare più riflessivo.

Non bisogna dimenticare l’infinita crisi di Alitalia, per cui ancora non si intravede una soluzione o un nuovo acquirente. Poi ecco il caso Ilva, di cui si è parlato meno negli ultimi tempi, ma la questione dell’addio da parte di Arcelor Mittal rimane ancora aperta e oltre ai problemi ambientali, restano a rischio migliaia di posti di lavoro.

Inoltre, ci sono i temi legati al rilancio dell’economia e alla giustizia. Nel primo caso si stanno studiando nuove misure per stimolare la crescita e l’occupazione, con alcune misure che potrebbero già vedersi nel prossimo decreto milleproroghe. Sarà inoltre inevitabile puntare alla realizzazione di una riforma delle pensioni più organica, che possa superare gli scivoli attualmente previsti dalla legge.

Sulla giustizia resta aperto il discorso dell’annullamento della prescrizione per i processi giunti al primo grado di giudizio, che il PD vorrebbe rivedere per garantire tempi certi nei processi.

Insomma, per l’esecutivo e il suo premier il 2020 si annuncia estremamente complesso. Per questo sembra necessario il raggiungimento di un’intesa fra i partiti di maggioranza per un agenda condivisa, che possa arrivare fino al 2023.

