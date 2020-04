La fase 2 del governo Conte è un caos, non è chiara per gli italiani e ha sollevato un vespaio di polemiche. intanto le regioni vanno per la loro strada e i commercianti rischiano di chiudere. Ecco gli effetti della fase 2 del governo Conte.

La tanto attesa Fase 2 dagli italiani diventa un tormentone, ma non solo il rischio è la chiusura di piccole aziendee commercianti. E gli italiani? Il governo Conte sa che ha creato sconcerto e confusione nel popolo italiano, ma sembra non preoccuparsi più di tanto visto che le sue dichiarazioni nella sua prima visita in Lombardia da quando è iniziata l’emergenza ha dichiarato testuali parole ”

“Questo governo non cerca consenso, vuole fare le cose giuste anche se ciò potrebbe scontentare i cittadini“

Quindi da questo si capisce che Conte tira dritto per la sua strada affiancato dal Cts e dalla Task Force, insomma secondo quanto dichiarato da Renzi e da alcuni quotidiani, Conte sta violando la costituzione. Vediamo la rassegna stampa di oggi e cosa dicono le prime pagine dei giornali commentate nel video di Sky News.

Il Corriere della Sera apre con il titolo: Fase 2 protezione e correzioni

La Repubblica concetra l’attenzione sullo sciontro fra il governo e la chiesa, il titolo del quotidiano è il seguente: Messe il ditrofron di Conte

Per quanto riguarda La Stampa il titolo riporta le parole di Conte dette ieri a MIlano: Mi attaccano ma rifarei tutto

Il Sole 24 Ore parla dei soldi che servono alle imprese, ma non è una novità. Peccato che i soldi non ci sono.

Il quotidiano Romano il Messaggero parla invece dello strappo fra governo e regioni, in particolare si riferisce a quelle del Nord e a Zaia che ha anticipato riaperture e dato ai cittadini la possibilità di spostamenti all’interno della regione.

A seguire ci sono i quotidiani più politici come Il Giornale che scrive: “Il discorso di Conte fa chiudere 500mila imprese. Proteste da parte di artigiani, ristoranti e negozi.

Insomma la fase 2 non è iniziata e non sappiamo neanche quando inizierà, visto che dal 4 maggio non è ancora chiaro cosa si potrà fare, ma intanto le proteste contro Conte e la sue scelte continuano.

Vedi anche: Cosa prevede veramente la fase 2