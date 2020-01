Date durata e fine dei saldi 2020 invernali a Torino e in tutta la regione Piemonte. Ecco il calendario

Durata saldi 2020 – I saldi invernali stanno riscuotendo parecchio interesse fra gli italiani e i turisti presenti nel nostro paese, per questo in tanti si domandano quanto durano e quando arriverà la fine di questo periodo di sconti e promozioni. E’ importante conoscere le date della durata e fine dei saldi per evitare di restare sorpresi e acquistare in tempo il prodotto che si desidera a prezzo scontato.

Per tale motivo vediamo qual è la durata e la di fine ribassi riguardate la città di Torino e la regione Piemonte. Per poi proporvi una serie di outlet in cui approfittare degli sconti finché durano.

Durata e fine saldi invernali 2020 a Torino e in Piemonte

Nella regione Piemonte (quindi anche nella città di Torino) la data di fine periodo dei saldi è stabilita nell’ultimo giorno di febbraio, ossia il 29. Tale giorno è un sabato, dunque potrebbe rappresentare un motivo di dedicarsi un’ultima volta allo shopping, dato che per molti non è lavorativo.

Visto che il periodo degli sconti in questa regione è iniziato lo scorso 5 gennaio, ecco che la chiusura arriva oltre 50 giorni dopo tale data. Insomma, un lasso di tempo sufficiente per approfittare degli sconti, che sul finale possono giungere anche a percentuali elevate quali il 60-70%.

Fine saldi invernali a Torino e nelle città piemontesi

Se volete approfittare degli sconti fino all’ultimo giorno disponibile vi invitiamo a recarvi per le vie di Torino e delle altre città del Piemonte.

Lungo le vie del centro del capoluogo, ci saranno sicuramente ancora tante promozioni in negozi di brand famosi, come ad esempio Pandora. Stesso discorso per quanto riguarda i marchi noti della moda, è il caso di Zara e Mango, Motivi, Guess e molti altri ancora. Senza dimenticare le grandi catene della tecnologia, con le loro numerose offerte su pc e smartphone.

Aldilà della città della Mole, potete trovare tanti sconti anche nelle altre località piemontesi. Ad esempio a Novara, Alessandria, Biella, Asti, Vercelli, Cuneo, Asti, Verbania e via discorrendo.

Outlet saldi invernali 2020 Piemonte

Per godervi fino all’ultimo giorno disponibile i saldi, oltre alle città, potete contare sugli outlet e i centri commerciali sparsi in tutto il Piemonte.

Per semplificarvi la ricerca di questi esercizi commerciali vi indichiamo qui di seguito una lista:

Serravalle Designer Outlet, situato a Serravalle Scrivia (provincia di Alessandria).

Vicolungo The Style Outlets, che potete trovare a Vicolungo (Novara).

Torino Outlet Village, presso Settimo Torinese (Torino).

Mondovicino Outlet Village, situato a Mondovì (provincia di Cuneo).

Casual Outlet, sito nella città di Torino.

Bottero Ski Outlet, a Vernante (in provincia di Cuneo).

The Place Luxury Outlet, situato a Sandigliano (in provincial di Biella).

André Maurice Factory Outlet, a Casal Monferrato (Alessandria).

Michael Kors Outlet, che si trova a Settimo Torinese (Torino).

Herno Outlet, situato a Lesa (provincia di Novara).

Siamo giunti al termine di questo nostro articolo a tema durata e fine saldi invernali 2020 a Torino e nelle altre località del Piemonte. Non ci resta che augurarvi una buona prosecuzione con gli acquisti da effettuare rigorosamente a prezzi di saldo.

