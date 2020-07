Coronavirus, mascherine, distanza smartworking, trolley in aereo cosa cambia e cosa resta dal 15 luglio. Ecco il nuovo Dpcm

Cosa cambia dal 15 luglio? Il nuovo Dpcm proroga di fatto tutte le misure e precauzioni che conosciamo per difenderci dal coronavirus con qualche novità. Ecco cosa contempla il nuovo decreto Conte e quali sono le nuove regole

Dpcm 15 luglio le mascherine

Sono in molti a chiedersi fino aa quando porteremo le mascherine, la risposta è banale, fino a quando non ci sarà un vaccino. Tuttavia c’è una novità anche in Lombardia si potrà camminare all’aperto senza mascherina dal 15 luglio con l’obbligo di indossarla se non c’è il distanziamento.

Resta l’obbligo della mascherina in tutta Italia per entrare nei luoghi pubblici, dal parrucchiere, ai negozi aglli uffici postali, insomma la mascherina bisogna averla sempre a portata di mano.

Distanziamento sociale

Nulla cambia in tema di distanziamento anzi semmai questo andrebbe rispettato negli ambienti chiusi così come al mare. Quindi se ci vogliamo proteggere dal virus rispettiamo la regola del distanziamento sociale anche all’aperto quando si cammina oltre aa quando si fa la fila soprattutto in vista dei saldi estivi

Smartworking fino a quando

Anche in questo caso ci troviamo di fronte a una proroga delle restrizioni previste dal precedente Dpcm Conte. Il lavoro agile continuerà ad esistere e verrà incentivato ulteriormente. Saranno in molti infatti coloro che anche a settembre continueranno a la vorare da casa.

Discoteche fiere e congressi.

Resteranno chiuse fino al 31 di luglio tutte le discoteche al chiuso. Posticipati anche gli eventi e i congressi. Quindi nulla di nuovo ma solo una proroga delle misure restrittive anti – Covid

Viaggi in aereo

Contrariamente a quanto indicato in precedenza dalle compagnie aeree in merito al bagaglio a mano, ora sarà consentito portare il adesso il trolley in aereo. A confermarlo è sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa durante un’intervista a Radio anch’io in onda su Rai 1

