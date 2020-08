Discoteche chiuse in tutta Italia come da Dpcm e mascherine obbligatorie dalle 18 alle sei del mattino nei luoghi della movida e nei locali all’aperto. Le ultime notizie

Chiudere le discoteche e i locali da ballo anche all’aperto in tutta Italia è la decisione del governo dopo l’incontro con le regioni. Ma nonostante alcuni enti locali abbiano cercato dei compromessi il governo visto l’andamento dei contagi da Coronavirus ha deciso che da domani 17 agosto fino al 7 settembre i locali da ballo restano chiusi in tutta Italia.

Dpcm 7 agosto 2020 discoteche e locali da ballo chiusi

Nonostante le proteste dei gestori e l’intervento di alcune regioni che hanno limitato gli accessi il governo ha deciso di chiudere discoteche e locali da ballo. Questo in virtù dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio, meglio noto come Dpcm. Tuttavia secondo quanto riportato da fonti governative agli operatori del settore sarà riconosciuto un sostegno economico.

Già prima di Ferragosto il ministro Boccia nell’intervista rilasciata alla Stampa aveva avvistato che dopo il 15 si sarebbe andati verso la chiusura di discoteche e luoghi della movida se la curva dei contagi aumentava.

Le discoteche chiuse.

Calabria e Basilicata sono le due regioni che hanno chiuso i locali da ballo da subito. Nel frattempo ieri a Jesolo in una delle più note località di vacanza in Veneto è stato sospeso dalla’attività il ‘King’Club’. Un locale da ballo molto noto e dove tra assembramenti dentro e fuori in attesa di entrare e giovani senza mascherina, le norme anti-Covid non venivano rispettate.

Si continuava a ballare all’aperto invece in Piemonte e in Lombardia e anche se le regioni hanno emanato le linee guida, dopo la riunione del governo dovranno rivedere le loro posizioni.

Mascherine obbligatorie anche all’aperto

Nei luoghi della movida e nei locali ma anche nelle piazze e in tutti quei luoghi dove si creano assembramenti sarà obbligatorio portare la mascherina. Così ha deciso il Ministro della salute Roberto Speranza con un nuova ordinanza firmata oggi. ” Aprire le scuole è la nostra priorità, diamo un segnale al paese. bisogna tenere alta l’attenzione ” Ha detto il ministro

Insomma se chiudere le discoteche significa un impatto sul tessuto produttivo, è altrettanto vero che: il bollettino coronavirus tra vacanze all’estero, discoteche e atteggiamenti troppo rilassati mostra la curva dei contagi in aumento. E L’italia non può permettersi un nuovo lokdown.

