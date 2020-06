Ecco il bollettino Coronavirus 8 giugno della protezione civile regione per regione e le ultime ultime news COVID – 19

I dati Coronavirus di oggi pubblicati dalla protezione civile mostrano un trend più o meno stabile con 280 nuovi casi di cui la maggior parte sono in Lombardia. Il numero totale degli attualmente positivi al Covid in Italia è di 34.730

Coronavirus Piemonte

Con 14 nuovi contagi la regione Piemonte arriva a un totale di 30.869 da inizio pandemia, mentre le vittime sono 3.954. Cresce il numero dei guariti (+120). I ricoverati in terapia intensiva sono 36, mentre si registrano 13 nuovi decessi. Diminuiscono ancora per fortuna i pazienti ricoverati nelle terapie intensive

Dati Coronavirus Lombardia

Con soli 4.488 tamponi i contagi di oggi in Lombardia sono 194. !5 quelli di MIlano città, mentre si registrano 29 positivi nella città metropolitana. Salgono invece i contagiati a Brescia e Bergamo dove al test sierologico effettuato su 10 mila persene oltre il 50% è risultato positivo al Covid 19. I guariti in Lombardia sono 263. Stabile la TI.

Lazio e Roma

A Roma si registrano 9 casi sono dovuti molto probabilmente al focolaio dell’Irccs San Raffaele Pisana. Tuttavia il cluster è già stato isolato. In totale nella regione Lazio oggi ci sono 2.650 positivi al Coronavirus

Dati Coronavirus Italia

1.075 Marche

717 Campania

698 in Puglia

81 nella Provincia autonoma di Trento

853 in Sicilia

144 in Friuli Venezia Giulia

632 in Abruzzo

97 nella Provincia autonoma di Bolzano

29 in Umbria

56 in Sardegna

8 in Valle d’Aosta

77 in Calabria

119 i Molise

13 Basilicata

Ultime news Covid – 19

OMS no ai guanti

L’ Organizzazione mondiale della Sanità avverte di non indossare i guanti neanche per andare al supermercato. utilizzare i guanti infatti aumenta il rischio di contagio secondo quanto spiega Oms nel suo sito ufficiale. Meglio quindi affidarsi all’uso di igienizzanti all’uscita e all’entrata dei supermercati o negozi. Insomma con questa dichiarazione ora potete anche smettere di cercare i guanti online.

Movida a Roma

L’allarme è arrivato da tutte le parti ma molti giovani e adolescenti a quanto pare non intendono seguire le regole del DPCM Conte che vieta gli assembramenti, e così a Roma sabato notte ci sono state risse e assembramenti vari tra giovani in più quartieri. Ci si aspetta che la sindaca Raggi prenda dei provvedimenti.

Il Covid ferma il campionato di serie A femminile

Mentre il 12ripartono le partite di calcio della Coppa Italia e a seguire il campionato di serie A maschile arriva lo stop definitivo confermato dal presidente FGCI al calcio donne. (ULTIME NEWS SUL CALCIO FEMMINILE) Quindi prima del prossimo anno non ci saranno partite fra squadre di calcio femminile in Italia mentre a settembre la Nazionale donne sarà in campo per le qualificazioni europee.

Queste le ultime notizie del giorno sul Coronavirus in Italia.