Dai dati del bollettino coronavirus Italia oggi, al decreto aiuti fino si saldi posticipati alle mascherine fai date. Ecco le ultime news Covid -19 di oggi.

Le ultime notizie Covid -19 regione per regione come sempre partono dai dati del bollettino della protezione civile. Ecco intanto i numeri di oggi

Nuovi contagi – 1.327



Guariti – 2.747



Deceduti – 243



Questi i dati di oggi comunicati dalla Protezione Civile

Qui invece potete vedere la mappa con i dati regione per regione

Decreto maggio

Si parla sempre di un mega decreto da 55 miliardi, ma ancora non sappiamo quando esce. Quello che sappiamo deriva da una news dell’Ansa che anticipa di aver visto la bozza del decreto che si chiamerà “Rilancio” e contiene 766 pagine. Fra le conferme il bonus baby sitter a 1200 euro, mentre la proroga della Cassa integrazione potrebbe essere di 12 settimane.

Vedi anche: Decreto maggio cosa prevede

Insomma di concreto non c’è nulla ancora sono solo aumentate le pagine del decreto, ma nel frattempo la gente non ha più soldi e corre al Monte dei pegni ad impegnarsi quel poco che gli è rimasto. Ci auguriamo che nel fine settimana questo decreto venga fuori.

Brusaferro e le mascherine fatte in casa

Durante la consueta conferenza stampa settimanale, il presidente dell’Istituto superiore della Sanità ha detto che le mascherine fatte in casa come indicano i video diffusi dai Centers for desease control vanno bene se hanno almeno tre strati. Non ascolteremo tale raccomandazione in quanto ci sembra un controsenso rispetto a quanto indicato in precedenza e da altri virologi.

Inoltre un messaggio del genere potrebbe portare a pensare che la mascherina fashion vada bene lo stesso, ma non è così.

Saldi estivi posticipati ad agosto?

L’idea di posticipare i saldi ad agosto è delle regioni. A comunicarlo la conferenza delle regioni per il tramite del presidente Bonaccini. Nel frattempo Luca Zaia governatore del Veneto si fa sentire e attacca il governo sulla mancata programmazione della fase 2. Tuttavia le regioni che ieri hanno chiesto di decidere le date di riaperture, hanno ottenuto il si del ministro Boccia a aperture differenziate a partire dal 18 maggio.

Vedi anche: Cosa cambia dal 18 maggio

Queste sono le news Covid oggi più importanti.