Covid 24 gennaio, quali sono le notizie più importanti di oggi? Le nuove zone arancioni e cosa si può fare in particolare la Sardegna, i vaccini e la riapertura delle scuole. Ecco le ultime news coronavirus del giorno.

Covid oggi– In questo articolo troverete Le ultime news coronavirus del giorno in pochi minuti e per ultimo Il bollettino di oggi in è sintesi. Siamo convinti infatti, che il bombardamento mediatico dei numeri quotidiani abbia stancato la popolazione italiana e sia poco utile. Mentre è più importante seguire il monitoraggio settimanale Iss che determina il cambio di colore delle regioni.

Sardegna zona arancione cosa si può fare

Con ordinanza il ministro della Salute Speranza la regione sarda è entrata nella fascia arancio a seguito del monitoraggio Iss. Il governatore Solinas protesta e minaccia di fare ricorso ma nel frattempo la popolazione si domanda cosa si può fare o non fare in zona arancio. Le domande spaziano dagli amici agli spostamenti nella fascia arancione. Per rendervi il compito più semplice di seguito potete vedere le nuove faq del governo sulla zona arancione alla luce anche dell’ultimo Dpcm.

COVID-19 – Domande e risposte zona arancione

Il caos Lombardia e la smentita dell’Iss

La Lombardia è rimasta in zona rossa per errore, questo ( secondo una stima di Repubblica) si traduce in un danno economico per i commercianti (costretti a chiudere durante i saldi invernali) pari a circa 100milioni di euro. La regione attacca il Ministero, Speranza attacca la regione, e l’Istituto superiore della sanità con un comunicato ufficiale smentisce Fontana e la regione Lombardia ECCO IL PDF ISS CS N°6_Lombardia_algoritmo

Tuttavia, questo dimostra la somma delle incompetenze tra regione e ministero della salute.

Vaccino coronavirus la situazione in Italia

Come abbiamo spiegato ieri nel bollettino covid la situazione vaccini in Italia e in Europa è costretta a subire dei rallentamenti a causa di Pfizer e del nuovo vaccino di AstraZeneca. Questo comporta che la campagna vaccinale per ora andrà avanti con i richiami in alcune regioni in attesa delle nuove dosi. La speranza ora è che Pfizer sistemi i problemi di produzione in tempi brevi, e poi si spera nel vaccino anti-covid italiano.

VEDI: ReiThera chi è l'azienda del vaccino italiano

Quando riapriranno le scuole

Nonostante il rischio contagio, Lombardia campania, Marche ma anche Umbria oltre la Liguria, da lunedì riapriranno le scuole. Ogni regione ha modalità e date differenti, ma in ogni caso (ad eccezione del Veneto che ha vinto il ricorso al Tar) dal 25 gennaio secondo le percentuali stabilite dl Dpcm le suole superiori tornano in presenza.

L’articolo è in aggiornamento come abbiamo premesso in serata vi daremo i dati del bollettino coronavirus.