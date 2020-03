Conte parla in Tv e promette buoni pasto per le famiglie bisognose ma non solo, il premier affronta anche con il ministro Gualtieri i tempi dell’erogazione dei 600 euro e promette altri aiuti. Ecco il nuovo Dcpm Conte del 28 marzo.

Nuovo decreto 28 marzo – Ieri sera il presidente del consiglio Conte ha parlato finalmente in diretta Tv agli italiani chiusi in casa e stanchi di aspettare i soldi della cassa integrazione, quelli promessi per le partite Iva, ma ha affrontato prevalentemente l’argomento famiglie bisognose che non hanno neanche i soldi per fare la spesa.





In ultimo il presidente Conte ha parlato anche della quarantena che dovrebbe essere prorogata, ma non ha dato indicazioni precise in merito alle date.

Conte nuovo decreto 28 marzo

Come per l’altro decreto anche questo non è ancora in Gazzetta ufficiale, però i punti più importanti che riguardano questo nuovo dcpm Conte sono i seguenti:

4,3 miliardi a valere sul fondo di solidarietà dei Comuni

400 milioni, un ulteriore anticipo che destiniamo ai comuni col vincolo di destinarlo alle persone che non hanno i soldi per non fare la spesa.

Partite Iva 600 euro

Accanto al premier in conferenza era presente il ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri,che ha affrontato i temi caldi che rigurdano i 600 euro promessi alle partite iva di cui ancora non c’è il modello per fare richiesta. Ecco cosa ha detto Gualtieri a riguardo: ” Stiamo lavorando per fare il prima possibile e dal 1 aprile con un click si potrà fare domanda e saranno erogati i 600 euro, che intendiamo rafforzare e allargare”

Cassa integrazione quando si prende

Per quanto riguarda la CIG la dichiarazione di Conte e questa.

“La cassa integrazione dovrebbe essere pagata entro il 15 aprile e se possibile anche prima. La ministra e l’Inps stanno lavorando senza sosta per questo” ha affermato il premier.

Quarantena e riapertura delle attività

Sull’argomento Conte ha preferito non dare date in quanto prima dovrà confrontarsi con medici, ISS, e Ministero della Sanità. Si tratta della salute pubblica, pertanto senza il parere della comunità scientifica ad oggi non ci sono le condizioni per fare previsioni. Queste comunque le uniche parole del premier sull’argomento durata quarantena: “Oggi abbiamo il numero più alto di guariti. Ci confronteremo a inizio settimana con gli esperti e confidiamo che ci portino buone notizie“.

Queste sono le ultime notizie sul nuovo decreto anticrisi del 28 marzo.

