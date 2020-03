Coronavirus, ecco il video dell’inno dei medici scritto da Mogol e cantato da medici specialisti di tutta Italia.

La musica è un grosso veicolo per di comunicazione, ed ha questo ha pensato la Federazione Italiana delle Società Medico Scientifiche mettendo in rete un video dove a cantare e suonare sono un gruppo di medici specialisti di tutta Italia. Il testo è stato scritto da Mogol sulle note de “Il mio canto libero” una delle più belle canzoni scritte insieme ad uno dei più grandi cantautori italiani, Lucio Battisti.

Il testo della canzone è stato riadattato per comunicare ai cittadini italiani quanto in questo momento è importante stare a casa per la propria salute e per sostenere il difficile lavoro negli ospedali che mai come ora si trovano a lavorare con turni massacranti nella lotta contro il Coronavirus.

Il video rilanciato sui social della Fism e del Ministero della Salute ha già totalizzato oltre 220mila visualizzazioni ed è stato realizzato “Ovviamente a distanza grazie alle capacità musicali di tanti professionisti” Spiega nel suo sito ufficiale la FISM

Ne è nato così un vero inno, quello dei medici per l’appunto che suonano e cantano invitando tutti a restare a casa ma senza dimenticare quello che è il messagio più importante, quello della speranza. Come recita il testo infatti: “Domani un nuovo giorno sarà“.

L’iniziativa si colloca fra le tante campagne di sensibilizzazione messe in atto da istituzioni e gruppi da quando in Italia il problema Coronavirus ha portato morte e malattie, e ad oggi nessuno e in grado di sapere quando finirà. Quello che sappiamo come dicono i medici tramite questa canzone e che stare a casa è fondamentale per interrompere il Covid -19

