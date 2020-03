Ultime notizie Coronavirus Italia e Mondo. Dal nuovo decreto aiuti aprile, allo schiaffo di Mattarella alla Ue, alle fake news sull’Italia all’autocertificazione più dettagliata, fino alla Lombardia che ha più morti della Cina, per arrivare a quando finirà la quarantena. Qui trovi tutte le ultime news importanti su Covid -19

Coronavirus ultime notizie i casi nel mondo – L’italia supera di nuovo la Cina, mail paese con più contagi al mondo attualmente sono gli Stati Uniti. e più precisamente New York. Ecco i primi 10 paesi con il numero più alto numero di contagi secondo i dati della Johns Hopkins University:

Stati Uniti: 103.942 Italia: 86.498 Cina: 81.897 Spagna: 65.719 Germania: 50.871 Francia: 33.402 Iran: 32.332 Regno Unito: 14.745 Svizzera: 12.928 Corea del Sud: 9.332

Attualmente ci sono 597.072 casi confermati in tutto il mondo e 27.360 decessi.

Il presidente mattarella parla agli italiani e alla Ue

Nel giorno più triste da quando è iniziata la pandemia da Coronavirus, il presidente Mattarella ha parlato al popolo italiano e ha mandato un messaggio secco e serio alla Ue che sta ostacolando un’azione economica comune nell’affrontare l’emergenza Coronavirus rischiando di danneggiare tutta l’Europa. Ecco il video Sky news su Mattarella.





Anche il presidente francese Macron si è schierato agffianco dell’Italia, stessa cosa probabilmente farà la Spagna

Covid Decreto Cura Italia Aprile

Falliti i tentativi di accordi con la Ue il premier Conte secndo quanto riferito da Ansa News sta lavorando al nuovo pacchetto di aiuti per il mese di Aprile. Si tratta di un pacchetto che supera i 25 miliardi e che dovrebbero essere messi a disposizione per aiutare famiglie e imprese. Parliamo di Cassa integrazione, bonus busta paga, e altri 600 euro o forse qualcosa in più destinati alle partite Iva. Tuttavia dovremo avere maggiori aggiornamenti il prima possibile.

Quando finirà la quarantena in Italia

L’istituto Superiore Sanità ha comunicato che c’è un rallentamento ma il virus Covid in Italia non ha ancora raggiunto il picco, pertanto è necessario continuare con le misure contenitive. Questo si traduce nello stare chiusi in casa e nel mantenere le distanze sociali. Per essere più chiari c’è il rischio concreto che la Pasqua gli Italiani la passino chiusi in casa.

Il 3 aprile riapriranno i negozi?

Visti i numeri di contagi in Italia il 3 aprile è probabile che i negozi non riaprono così come le scuole non riapriranno. Molto dipende anche dalle regioni, ma se le misure di restrizione non continuano c’è il rischio che l’Italia si trasformi in un ospedale, quindi bisogna ancora fare sacrifici e restare a casa. Per ora non ci sono notizie sulla riapertura dei negozi, restano confermate attualmente le aperture delle attività ritenute indispensabili.

Naturalmente c'è sempre lo shopping online

Nuovo modello autocertificazione Covid

Del nuovo modello di autocertificazione abbiamo già parlato in questo articolo, dove lo potete scaricare. Ma state attenti perché è molto più accurato, le indicazioni generiche non bastano, ed evitate di fare furbate in quanto rischiate denunce e multe.

Coronavirus Inghilterra regina Elisabetta e Covid

Buckingham Palace ha rilasciato un comunicato sulla salute della regina dopo che il primo ministro Boris Johnson ha confermato di essere risultato positivo al test del coronavirus venerdì. Un portavoce del palazzo reale ha dichiarato: “Sua Maestà la regina Elisabetta sta bene, ha visto l’ultima volta il Primo Ministro l’11 marzo e ora sta seguendo tutto quello che c’è da fare per la tutela della sua salute”. Anche il principe Carlo erede al trono è risultato positivo al test ma sta bene.

Coronavirus Italia, in Lombardia più vittime della Cina

La regione più colpita è la Lombardia, ma non è chiaro perchè la regione abbia più vittime della Cina, questa domanda se la pongono in molti. C’è qualcosa che i politici locali hanno sbagliato? Ci sono stati attegiamenti sbagliati da parte dei cittadini? La risposta è si. Poi a tempo debito quando la pandemia da Sars Cov come tutti speriamo sarà passata allora si potrà capire quali sono le ragioni, per ora accontentiamoci di sapere che ieri i numeri sembravano in flessione con la speranza che i contagi in Lombardia inizino a scendere.

Fake news dalla stampa estera su Italia

Questa è una notizia di stampa dell’agenzia Ansa che riporta le tante news definite fake su Italia sritte da alcuni media in tutto il mondo. In sintesi visto che i decessi da Coronavirus hanno visto come vittime molti anziani, alcuni organi di stampa hanno avuto la bella idea di pubblicare che: questo è stato volutamente creato dall’Italia per ridurre la popolazione degli anziani per guadagnare benefici dai fondi dell’Unione Europea. Sull’argomento interverrà il Copasir, perché tutto si può tollerare, ma la cattiva informazione e speculazione in un momento come questo non è tollerabile.

Per ora queste sono le ultime notizie Covid – 19 su Italiia e Mondo aggiornate. Quelle più importanti.