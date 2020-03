Covid news, dalla quarantena, ai nuovi contagi corona virus nel mondo, al nuovo pacchetto di aiuti per famiglie e imprese promesso alla camera da Conte, all’ipotesi Mario Draghi per salvare il paese, fino a Trumph che darà soldi agli americani. Le ultime notizie sul Coronavirus.

Le ultime notizie su Covid – 19 Le news sulla pandemia che ha travolto l’Italia e il mondo intero sono costantemente in aggiornamento sia per i nuovi contagi e per la preoccupazione legata agli aspetti economici che riguardano l’Italia e gli altri paesi della Ue.

Vediamo quindi quali sono le notizie più importanti che riguardano gli italiani, cosa è successo nel frattempo nel mondo e quali sono le prospettive.

Italia- Conte alla Camera promette nuovi aiuti a famiglie e imprese

Il premier Conte ha riferito alla camera tutto quanto è stato fatto in questi giorni per andare incontro alla situazione economica che il Covid 19 sta generando nel paese. Il rischio di recessione dopo la pandemia per Italia Francia, Spagna e altri paesi Ue è molto concreto, a maggior ragione nel nostro paese. Per questo motivo Conte promette un nuovo pacchetto di aiuti – “Interverremo anche con stanziamenti aggiuntivi di non minore importo rispetto ai 25 miliardi già stanziati con il primo decreto già approvato” Ha detto il premier.-

Coronavirus durata della quarantena in Italia

La domanda che si fanno gli italiani è quando finirà la quarantena in Italia. Purtroppo non è detto che la data del 3 aprile venga rispettata, lo stesso premier Conte non ha voluto sbilanciarsi sulla Pasqua come potete leggere in questa intervista. A questo aggiungiamo che le regioni si stanno muovendo con autonomia.

La Lombardia ad esempio ha allungato i tempi di chiusura delle attività, negozi ecc fino al 15 aprile. Quindi per essere più chiari non c’è una data precisa per la fine della quarantena, resta sulla carta sempre il famoso 3 aprile, ma questo è da vedere secondo i dati epidemiologici

Nel video potete intanto vedere la lista dei negozi aperti e chiusi secondo l’ultimo decreto del 25 marzo





Coronavirus mappa contagi mondo

In italia secondo i dati di ieri della protezione civile in Italia da Nord a sud passando per la calabria fino alla Sicilia ci sono stati 74.386 casi totali di contagio. I numeri sono in lieve calo ma la raccomandazione dell’ organizzazione mondiale della sanità è di stare a casa in quanto la prossima settimana potrebbe essere decisiva. Ecco il grafico dell’andamento Coronavirus in Italia

Preoccupa invece l’andamento dei contagi negli Stati Uniti, che come potete vedere dalla mappa sono il terzo paese dopo Cina e Italia, e dove in pochi giorni i numeri sono cresciuti in maniera esponenziale. Intanto Il Senato Usa per far fronte all’emergenza Coronavirus e economia ha approvato un pacchetto di aiuti destinato a famiglie e imprese di $ 2,2. Secondo i media americani si tratta del più grande salvataggio ( nel suo genere) nella storia degli Stati Uniti

Anche la Spagna, Germania e Francia stanno messi male quindi questo mostra come il Covid 19 si muove senza confini. I casi complessivi di Coronavirus nel modo secondo la Johns Hopkins University attualmente sono oltre 450 mila.

Mario Draghi oggi e il Coronavirus

Da giorni sentiamo di nuovo parlare di Mario Draghi, l’ex presidente BCE. La figura di Draghi per l’Italia è fondamentale, c’è chi lo vorrebbe al quirinale e chi invece lo avrebbe voluto al posto di Conte e chi vorrebbe diventasse commissario europeo per l’emergenza Coronavirus. Tutti ci auguriamo che Draghi abbia un incarico per gestire la situazione. Nel frattempo l’ex governatore della Banca d’Italia ha scritto un editoriale sul Financial Times dove già spiega come e cosa dovrebbero fare i governi per combattere la recessione dovuta a Covid.

La ”pandemia” è una ”tragedia umana di proporzioni potenzialmente bibliche”, ha detto Draghi ” molte persone vivono nella paura per le loro vite o stanno piangendo i loro cari”. “come europei”, siamo chiamati “a darci supporto l’un l’altro per quella che è, in tutta evidenza, una causa comune”. Le banche dovrebbero prestare denaro a costo zero alle imprese. In questo modo «diventerebbero «strumenti di politica pubblica» Ha affermato l’ex presidente Bce.

Uk positivo al coronavirus il successore della regina Elisabetta

In inghilterra oltre ai problema Brexit e contagi da Covid, hanno anche le questioni reali a cui pensare. Il principe Carlo primogenito della regina Elisabetta ed erede al trono è risultato positivo al test del Coronavirus. Secondo quanto riportato dai media inglesi il principe sta bene e trascorrerà la quarantena insieme a sua moglie Camilla nella sua tenuta in Scozia.

Quindi chi ha scritto che “William è re di fatto” ha sbagliato, queste sono chiacchiere da gossip che come sempre vedono coinvolti i reali inglesi.

Per ora ci fermiamo qui aggiorneremo costantemente le notizie di oggi su Covid – 19