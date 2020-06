Conte, cosa ha detto il premier oggi? Ha parlato della scuola, dell’emergenza Covid, ma soprattutto ha parlato dell’emergenza economica e sociale. Ecco in sintesi cosa ha detto Conte oggi.

La fase 3 di Conte riparte dall’economia senza dimenticare che in Italia aancora il virus non è sparito. Il presidente del consiglio ha parlato oggi a Palazzo Chigi in conferenza stampa per illustrare a graandi linee quelle che sono le intenzioni del governo per rilanciare il paese Italia dopo l’emergenza Coronavirus. Ecco in sintesi cosa ha detto il premier

Il discorso di Conte

Dai paesi che ci sbattono le porte in faccia come l‘Austria ai ritardi nei pagamenti, vedi la caassa integrazione, alla riforma fiscale, per arrivare alla riapertura delle scuole a settembre, e forse nuovi aiuti, il disscorso di Conte ha abbracciato praticamente tutti i danni del Covid 19, oltre a i problemi mai risolti nel paese Italia.

Il piano rilancio Italia

Il piano di rilancio del paese deve essere condiviso con le opposizioni. “E’ un piano di medio e lungo periodo è giusto che si faccia con le opposizioni” Afferma il premier. “Chiedo a tutte le forze politiche di collaborare sulle riforme già in cantiere in Parlamento”. Convocherò anche tutte le parti sociali.

Riapertura delle scuole

Le scuole dovrebbero riaprire a settembre, ma non c’è ancora una data. Tuttavia Conte ha detto che ci saranno aule nuove e che le scuole devono riaprire in sicurezza con aule più grandi e che i sindaci hanno un permesso per rinnovare gli edifici in modo da riaprire le scuole con tranquillità

I soldi dalla Ue

“Sul Mes decideranno le camere” Conte sa benissimo che Di Maio è contrario quindi è giusto che sia il parlamento a decidere. I soldi che l’Itaalia dovrebbe ricevere dall’Unione Europea contribuiranno al rilancio del paese, ma anche in questo caso occorre il parere del parlamento. Comunque si finanziamenti Ue non arrivano domani, anche se il premier assicura che il governo sta lavorando per ottenere delle anticipazioni.

Nuovi aiuti alle famiglie?

Conte ha ricordato che lo stato con il Dl rilancio ha messo in campo 80 miliardi, però evidentemente non bastano. Non c’è stata una dichiarazione di nuovi aiuti o bonus vari per famiglie e lavoratori, anche se il premier non ha escluso nuovi possibili ammortizzatori sociali.

Insomma cosa ha detto Conte oggi di nuovo? era giusto che il presidente del Consiglio parlasse oggi data in cui l’Italia si lascia alle spalle il lockdown, era giusto che il premier lanciasse un messaggio a Salvini e alla Meloni e alle altre forze politiche di opposizione, ma per il governo e gli italiani resta la più grande sfida post pandemia: ricostruire l’Italia, e non sarà breve e facile.

