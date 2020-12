Cosa si può fare a Capodanno 2020 2021, molto poco a parte la cena a casa o in stanza in albergo. Ecco tutti i limiti di capodanno (botti compresi) per il 31 dicembre e il primo giorno del 2021

A Capodanno 2020 2021 l’Italia secondo il calendario stabilito dal decreto Natale sarà in zona rossa. Quindi c’è ben poco da fare a parte il cenone in famiglia o da amici e parenti nei limiti stabiliti con tutte le raccomandazioni del caso, ivi compresa la mascherina. In aggiunta c’è il coprifuoco che a capodanno inizierà alle 22 per terminare il primo gennaio alle 7 del mattino. Ecco le regole da seguire a fine anno e dopo

Cosa fare a Capodanno 2020 -2021

La domanda che si pongono molti italiani è cosa fare l’ultimo giorno dell’anno, ma le regole stabilite dal governo sono chiare. Niente veglioni e cenoni come gli anni passati, così come non ci saranno concerti nelle varie piazze italiane e sarà vietato circolare dopo le 22,00 a causa del coprifuoco. Per uscire dopo tale orario bisogna avere l’autocertificazione (Qui il modello da scaricare) e una motivazione valida che rientri fra quelle previste dal governo nelle sue Faq

Insomma a Capodanno come a Natale c’è ben poco da fare, i controlli saranno più severi e le sanzioni sono salate. Le multe per chi viola le regole anti covid arrivano infatti fino a 1000 euro, eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.

Si può andare in albergo a Capodanno?

Premesso che alcune regioni o comuni hanno inasprito ulteriormente il divieti del governo e rafforzato i controlli, andare in hotel a Capodanno significa mangiare in camera. Sono vietati infatti veglioni e cenoni, quindi non ci saranno sale da ballo e momenti di convivialità che favoriscono il diffondersi del coronavirus.

Botti vietati e multe salate

Da alcuni anni ci sono città dove i botti di capodanno sono vietati, tra queste ci sono Roma,Milano, Torino, Venezia e Firenze. Per il capodanno 2020 la prima città che ha scelto di vietare botti e fuochi d’artificio per il 31 dicembre e Napoli con l’ordinanza del sindaco De Magistris. A seguire ci sono le città del Nord e quelle del sud come Palermo. Le multe sono di 500 euro.

Quindi cosa fare a Capodanno 2021? E’ consentito andare nelle seconde case nella medesima regione, è consentito ospitare al massimo due persone non conviventi. Ma non è consentito aaltro, l’epidemia Covid 19 in Italia oggi ha ancora numeri alti, quindi la tutela, la sobrietà e il rispetto delle regole sono le uniche cose da fare a Capodanno 2021 e dopo fino a quando con il vaccino non avremo l’immunità di gregge. E questo non succederà prima di ottobre o novembre 2021.

