Video Sky Tg aggiornamenti Virus in Italia. Mentre la situazione peggiora, aumentano i paesi che non vogliono gli italiani e hanno vietato i viaggi in Italia





Il mondo sembra essere spaventato dal paese Italia. Dall’Europa alle isole dei Caraibi gli italiani non sono ben accettati, in particolare i cittadini delle regioni a rischio come la Lombardia e il Veneto.

Il Ministero degli Affari esteri tramite il sito viaggiareinformati.it rende noto quali sono i paesi che hanno imposto il divieto o le condizioni per entrare. Tanto per fare un esempio la Romania ha imposto la quarantena. Ma l’elenco è lungo come potrete vedere anche nel video di Sky News.

Vediamo intanto cosa è successo oggi e a che punto siamo con i contagiati dal virus cinese in Italia

Sono 400 le persone contagiate in Italia ha affermato Borrelli in conferenza stampa fra questi vi sono anche bambini e minori risultati positivi al Coronavirus. La maggior parte di loro sono della zona definita “rossa”

La situazione evolve di ora in ora, non è possibile infatti sapere quanti siano attualmente gli italiani positivi al virus, quello che è noto invece è il numero dei pazienti ricoverati e quelli che si trovano in isolamento domiciliare.

L’elenco delle regioni contagiate dal SARS-CoV-2

Regione Lombardia: 258

Regione Veneto: 71

Regione Emilia Romagna: 30

Regione Piemonte:3

Lazio: 3 (i 2 turisti cinesi e il ricercatore dimesso)

Toscana: 2

Sicilia: 1

Liguria 1

Marche 1

Provincia Autonoma di Bolzano: 1

Coronavirus la situazione a Milano

La capitale Lombarda da città viva si è letteralmente trasformata in un luogo dove a girare siamo in pochi. Ma non è vero che tutti i supermercati sono stati presi d’assalto, per esempio in alcune zone centrali l’assalto non c’è stato.

Certo è che le zone più turistiche della città sono state penalizzate, questo è vero. E per chi non fosse informato anche l’evento più importante di Milano, ovvero il Salone del Mobile, è stato rimandato a giugno.

A peggiorare la situazione c’è il clima che non gioca a favore, le previsioni meteo infatti non sono delle migliori.

Per ora le news sul Coronavirus in Italia si fermano qui, continueremo con gli aggiornamenti.

