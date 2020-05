Coronavirus le ultime news in Italia, dal lento calo dei contagiati alle aperture, al nuovo decreto liquidità famiglie e imprese fino allo sport con la divina che torna in piscina e Renzi contro Spatafora. Le news in video più importanti di oggi su covid – 19

Coronavirus ultime oggi – Il 4 maggio 2020 per gli italiani è una data da segnare in calendario, l’inizio della tanto attesa Fase 2. Non ci sono stati grossi problemi in tutte le città, ma è inevitabilmente aumentato il traffico ovunque.

Neanche la tanto temuta fuga al Sud è stata così drammatica, anche se le partenze dureranno fino a stasera.

E per quanto riguarda i contagi la discesa è lenta ma in Italia per la prima volta siamo scesi sotto 100mila in termini di casi positivi, mentre i nuovi contagiati sono 1.221 e 1.225 i guariti. Tuttavia le raccomandazioni sulla cautela arrivano anche dall’OMS. Questa è la fase più difficile quella della convivenza con il virus, quindi le precauzioni vanno mantenute tutte onde evitare di giocarsi la libertà di muoversi a distanza di 14 giorni.

Le altre new riguardano la fase 2 che vede gli italiani che tornano al lavoro e le attività consentite dal DPCM del 26 aprile e il decreto liquidità che sta preparando il ministro Gualtieri a sostegno delle imprese e delle famiglie

Non si ferma invece la polemica sul campionato di serie A, e alla fine Renzi sbotta contro Spadafora dicendogli testuali parole” Di calcio il ministro non capisce niente, e non è il padrone. C’è la garanzia di poter gestire i giocatori. In democrazia si parla di tutto, non decide il ministro decide il parlamento” Così Matteo Renzi contro il ministro dello sport è intervenuto sulla 7.

Renzi non ha tutti i torti, l’industria del calcio in Italia macina miliardi. Ecco intanto le ultime notizie coronavirus di Sky News.

