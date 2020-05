Dati dei contagi in Italia, lo scontro sulle riaperture fra regioni e il ministro Boccia, e il decreto maggio che slitta ancora mentre gli italiani aspettano gli aiuti. Ecco le ultime notizie Coronavirus Italia

Le ultime notizie in Italia quelle più importanti sono sempre legate al Coronavirus, motivo per cui si parte sempre dai dati del bollettino della Protezione Civile

Nuovi contagi – 1401

Guariti – 3.031

Deceduti – 274

Qui invece la mappa dei contagi regione per regione

Fase 2 le regioni vogliono aprire tutto. Il no del ministro Boccia

Negozi parrucchieri ristoranti e bar per le regioni non c’è più tempo, anzi è tempo di riaprire tutto e da lunedì 11. A deciderlo è stato il consiglio regionale che vede come presidente il governatore Giovanni Toti presidente della Regione Liguria. Ma a raffreddare gli entusiasmi ci ha pensato il ministro degli affari regionali Francesco Boccia ” Le aperture differenziate si faranno il 18, dopo. Il giorno 11 maggio è previsto l’esame dei dati del monitoraggio sui contagi Coronavirus da parte del Ministero della Salute, e solo in base a quei dati si potranno valutare le riaperture differenziate, anche sulla base delle linee guida Inail.” Così il ministro Boccia ha risposto ai governatori delle regioni.

La linea di prudenza scelta dal governo è avvalorata anche dalle parole Borrelli che oggi durante l’audizione in videoconferenza hanno ricordato che qualora vi fosse una nuova ripartenza del virus Sars-CoV-2 le misure di allentamento verrebbero inasprite.

Sempre in videoconferenza anche Brusaferro. il presidentee del’ISS afferma nel video che l’impatto delle riaperture sui contagi sarà possibile vederlo solo dopo 7 giorni.





Decreto economico maggio 2020

La situazione economica delle famiglie italiane e quella di molte imprese è legata alle decisioni che assumerà il governo, ma attualmente c’è una situazione politica precaria motivo per cui slitta ancora il dl liquidità. Con questa situazione di crisi economica e pandemia l’ultima cosa che gli italiani vogliono è una crisi di governo. Tuttavia Conte cerca in qualche modo di trovare il sostegno da Renzi per portare il CDM in parlamento.

E infine dal 18 maggio si potrà tornare in chiesa, il governo ha finalmente raggiunto l’accordo con la CEI.

Questa è la sintesi delle ultime notizie coronavirus