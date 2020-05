Coronavirus -Numero contagi oggi, grande attesa per il nuovo decreto Cura Italia che sarà pronto in settimana, e forse riaperture anche prima del 18. Le ultime news del giorno su Covid – 19

Coronavirus ultime – Nella seconda giornata della fase 2 arriva una sorpresa, la Lombardia è la regione con l’indice di contagio più basso in Italia. Il famoso R0 nella regione lombarda è di 0,75 a differenza del resto dell’Italia che ha un tasso di 0,80. “Questo significa che ogni persona in Lombardia contagia 0,75 persone cioè non più di una” Ha dichiarato il vicepresidente della regione Sala a SkyTg.

Bollettino Contagi oggi 5 maggio

Ecco i dati della protezione civile che conferma il calo dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Il totale comunque dei malati è di 98.467 con una decrescita pari a 1.513 rispetto a ieri.

contagiati: 1.075 nuovi casi.

Guariti: 2.352 persone rispetto a ieri

Deceduti: 236

E’ sempre la Lombardia attualmente che ha il numero di contagi più alti in totale, mentre, Sardegna, Basilicata, Molise, Calabria e la Provincia autonoma di Bolzano, hanno i numeri di contagi fra i più bassi in Italia.

Ecco i dati e la mappa dei contagi regione per regione

Decreto cura Italia maggio, reddito d’emergenza a rischio?

Quando esce e cosa prevede il nuovo decreto Cura Italia è la domanda che si pongono famiglie e imprese. IL Governo Conte è al lavoro per un pacchetto da 55 miliardi che vada a sostegno delle necessità di imprese e famiglie. Per ora questa è l’unica cosa certa. Tuttavia non sono mancate le prime indiscrezioni, per esempio non c’è ancora l’accordo sul reddito d’emergenza. Quindi qualunque notizia sul “come fare la domanda ” non è veritiera. Il reddito d’emergenza ad oggi non esiste, esiste solo quello di cittadinanza.

Pertanto per fare le domande su bonus bay sitter o bonus vacanze dovete aspettare che esca il decreto. Questo vale anche per il Rem qualora vi sia l’accordo politico su tale incentivo.

Riapertura anticipata forse, in Veneto e in altre regioni

Il Veneto è la regione che ha gestito con grande abilità fin da subito l’emergenza Coronavirus. Questo grazie al tempismo del governatore Zaia e al Virologo Andrea Crisanti direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell’Università (e azienda ospedaliera) di Padova che ha portato la regione fuori dall’emergenza Covid – 19 rispetto alle altre regioni del Nord. Oggi il Veneto è in grado di riaprire tutto anche prima del 18 maggio, data stabilita dal DPCM Conte per le aperture delle altre attività.

A Confermarlo è lo stesso Zaia con una nota in cui afferma che la regione sta lavorando con il governo per riaprire in sicurezza prima delle date stabilite.

Anche il Governatore Bonaccini vuole anticipare le riaperture e più precisamente quelle dei parrucchieri e bar previste per il primo Giugno. Insomma Conte sta lavorando con le regioni per vedere dove è se sarà possibile anticipare le date di riapertura.

Cinecittà torna al lavoro

Da fine mese ripartono le riprese delle produzioni che hanno dovuto interrompere le riprese a causa del coronavirus e mandare gli attori in quarantena. Fra le tante serie Tv attese c’è anche il Paradiso delle Signore il cui magazzino è stato allestito a Roma. Tuttavia a Cinecittà ci saranno altre sorprese. Ecco quali spiegate nel video di Sky.

Queste le ultime notizie oggi Coronavirus in Italia, quelle più importanti da leggere.