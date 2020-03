Coronavirus al Sud crescono i contagi. L’andamento regione per regione

L’andamento del Coronavirus al Sud Italia, preoccupa sempre di più la popolazione e gli amministratori delle regioni del meridione. Questo anche a causa dei continui esodi che puntualmente si ripetono ogni week end, dalle regioni del nord più colpite verso quelle del sud.

La scarsa efficienza della sanità del mezzogiorno, potrebbe rendere queste regioni più fragili di fronte a un’eventuale impennata della malattia. Per tali motivi è importante per i cittadini conoscere tutti gli ultimi aggiornamenti sugli sviluppi del Covid 19 al sud.

Ve li forniamo in questo articolo, partendo dai dati sui contagi relativi alle singole regioni, per poi approfondire le principali problematiche del Coronavirus al meridione.

Vedi anche: Coronavirus mappa in tempo reale

Covid 19 i dati delle regioni del sud Italia

Calabria

Contagi: 66

Guariti: 1

Decessi: 1

Campania

Contagi: 296

Guariti: 28

Decessi: 9

Puglia

Contagi: 212

Guariti: 2

Decessi: 16

Molise

Contagi: 17

Guariti: 0

Decessi: 0

Abruzzo

Contagi: 128

Guariti: 6

Decessi: 3

Basilicata

Contagi: 11

Guariti: 0

Decessi: 0

Detto dei numeri regionali, vediamo i principali aggiornamenti nel sud Italia.

Coronavirus aggiornamenti Puglia

Per quanto riguarda la Puglia, dall’8 marzo si sono autodenunciati e sono finiti in quarantena, circa 20.000 pugliesi rientrati a casa dalle regioni settentrionali. Qui preoccupa soprattutto la progressione registrata, infatti, in un giorno si è verificato un aumento dei contagi del 38% e il raddoppio del numero dei decessi.

Per contrastare il fenomeno il presidente della regione Michele Emiliano ha nominato il virologo Lopalco. Secondo quest’ultimo: “fra nord e sud c’è un intervallo di una manciata di giorni. Ci auguriamo che l’ondata al meridione arrivi quando nel settentrione sia migliorata la situazione, perché se si librano le risorse lì, possono essere spostate qui”.

Coronavirus Calabria

Un’altra regione che potrebbe affrontare presto un’emergenza ingestibile, per via dei contagi da coronavirus, è la Calabria. Si tratta di uno dei territori con il peggiore sistema sanitario del paese.

Certo, al momento i numeri ci dicono che i contagiati in questa regione sono ancora contenuti, ma la preoccupazione su ciò che potrebbe essere è elevatissima. Lo confermano le parole della governatrice Jole Santelli: “la Calabria ha 100 posti in terapia intensiva, quindi non riesco a fare previsioni sulle nostre capacità di reggere ad una crisi”. Insomma, dichirazioni poco rassicuranti per la popolazione calabra.

Sud Italia, macchinari e posti letto

Più in generale tutti i governatori del sud si stanno organizzando per aumentare i posti letto disponibili. Perché se è vero che ci sono regioni, come ad esempio la Basilicata o il Molise che hanno pochi contagi e nessun decesso, è probabile che le cose possano cambiare nei prossimi giorni.

Tuttavia la mancanza dei macchinari, necessari per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid 19 è preoccupante. Le apparecchiature dovrebbero arrivare nelle regioni del sud, ma in 45 gironi, un tempo lunghissimo che rischia di essere fatale in caso di un aumento dei contagi.

Coronavirus, rientri al sud Italia

La preoccupazione è elevata e i tanti rientri non aiutano, si stimano infatti siano circa 100.000 quelli complessivi dalla data del primo DPCM. Al riguardo il premier Conte ha affermato: “non possiamo più permetterci gli errori comportamentali degli scorsi giorni, come ad esempio chi lascia Milano per raggiungere la famiglia o la propria residenza al Sud. Abbiamo l’obbiettivo di contenere la diffusione, distribuendo meglio la reazione a livello nazionale”.

Basteranno le misure prese per evitare il collasso degli ospedali del Sud Italia? E’ quello che ci auguriamo, per ora l’emergenza è ancora sotto controllo in queste regioni, ma potrebbe aggravarsi drammaticamente da un giorno all’altro.

Vedi anche: