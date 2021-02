Coronavirus Italia, bollettino Covid del Ministero della Salute. Mappa contagi coronavirus 8 febbraio in tutte le regioni e provincie italiane

Coronavirus Italia- Secondo il bollettino odierno la regione che registra i contagi maggiori oggi è L’Emilia Romagna con 1.273 casi seguita dalla Campania. 307 le vittime. Crescono anche i ricoveri Nel frattempo in Italia da oggi sono tornate le zone rosse, ma solo per i comuni. Di seguito il bollettino odierno.

Coronavirus Italia 8 febbraio

Contagi: 7.970 ieri 11.641



Guariti: 15.082



Decessi: 307



Terapie intensive In totale: 2.143



Ricoverati con sintomi: 19.527



Totale tamponi molecolari e antigenici: 144.270



Ecco il bollettino i nuovi casi Covid regione per regione

Alto Adige 255 casi positivi 5 decessi

Coronavirus Veneto, scendono positivi e decessi

Sono 442 i nuovi positivi nella regione di Luca Zaia. Scendono i ricoveri nei reparti ordinari, stabili invece le terapie intensive. 18 i decessi registrati oggi. Intanto il governatore sta preparando una nuova ordinanza per limitare gli assembramenti.

Coronavirus Milano e Lombardia

Lombardia a 3 cifre. Sono 895 i nuovi casi covid a fronte di 13.920 tamponi effettuati. Milano registra 327 nuovi casi.

Covid Toscana salgono positivi e ricoveri

I casi di positività in Toscana oggi sono 523 8 (ieri 515). L’età media dei nuovi positivi è di 45 anni. Crescono i ricoveri, ad oggi ci sono 803 persone in ospedale di cui 112 in terapia intenssivaa. Purtroppo secondo quanto dichiara l’unità di crisi della reegione, si registrano anche 15 decessi

Dal 10 febbraio in Toscana inizierà la campagna vaccinale per le categorie prioritarie dai 18 ai 55 anni.

Covid Marche oggi 171 nuovi positivi in crescita i ricoveri

Coronavirus Abruzzo: 184 casi e 5 decessi

Covid Roma e Lazio bollettino

Oltre i 12 casi nel Campo Room di Castel Romano e già isolati, la regione Lazio registra oggi 782 nuovi contagi di cui 467 nella Capitale.

Coronavirus Umbria 500 ricoverati e 190 positivi in più

In Umbria dove la provincia di Perugia è in zona rossa mentre il resto della regione è arancione, continuano a salire i ricoveri. Secondo i dati delle ultime 24 ore sono 500 le persone ricoverate di questi 77 sono in terapia intensiva. Per quanto riguarda i nuovi contagi, la regione registra 190 nuovi positivi oltre a 6 decessi.

Nella regione Umbria sono stati trovati le due varianti del Virus, quella brasiliana e quella inglese.

Molise 84 nuovi positivi 5 decessi

Coronavirus Basilicata 16 nuovi casi e 3 decessi

Campania 1.189 nuovi casi, 13 vittime e pochi tamponi

Coronavirus ultime notizie

Le ultime news covid passano dalle varie campagne vaccinali nelle regioni che procedono in ordine sparso, alla preoccupazione per le varianti del coronavirus. Secondo il professor Galli il governo deve continuare con le micro zone rosse dove si verificano casi di variante. “Per arginare il virus servee il lockdown, non ci sono altri modi” Ha detto il direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano.

