Coronavirus Italia, bollettino Covid e Mappa contagi 9 febbraio in tutte le regioni e provincie italiane e la situazione vaccini in Italia.

Coronavirus Italia 9 febbraio

Contagi: 10. 360 (7.970 ieri )



Guariti:15.827 (ieri 15.082)



Decessi: 422



Terapie intensive In totale: 2.143



Ricoverati con sintomi: 19.512



Totale tamponi molecolari e antigenici: 274.263



MAPPA PROTEZIONE CIVILE con tutti i dati provincie e regioni

Ecco il bollettino i nuovi casi Covid regione per regione

Valle d ‘Aosta 1 decesso e 14 nuovi casi

Alto Adige 721 casi positivi 6 decessi

Coronavirus Veneto, aumentano i positivi e decessi

Sono 1.025 i nuovi positivi nella regione di Luca Zaia. Scendono i ricoveri nei reparti ordinari, salgono invece le terapie intensive. Putroppo oggi si registrano 65 decessi. Intanto il governatore sta preparando una nuova ordinanza per limitare gli assembramenti visti durante il fine settimana.

La vera novità invece riguarda i vaccini, la regione Veneta ha deciso di muoversi in autonomia e comprare i vaccini sul mercato.

Coronavirus Milano e Lombardia

Lombardia sempre a 4 cifre. Sono 1.625 i nuovi casi covid a fronte di 29.479 tamponi e test effettuati. Milano registra 351 nuovi casi.

Vedi anche: Coronavirus Milano

Emilia Romagna 977 casi e 45 vittime. Scende il numero dei ricoverati

Covid Toscana scendono i positivi salgono i ricoveri

I casi di positività in Toscana oggi sono 453 (ieri 538). L’età media dei nuovi positivi è di 45 anni. Crescono i ricoveri, ad oggi ci sono oltre 800 le persone in ospedale di cui 114 in terapia intensiva. Secondo quanto dichiara l’unità di crisi della regione, si registrano anche 27 decessi

Da domani 10 febbraio in Toscana inizierà la campagna vaccinale per le categorie prioritarie dai 18 ai 55 anni.

Covid Marche oggi 270 nuovi positivi 8 decessi

Coronavirus Abruzzo: 241 casi e 8 decessi

Covid Roma e Lazio bollettino

La regione Lazio registra oggi 847 nuovi contagi di cui 507 nella Capitale.

Coronavirus Umbria 375 positivi in più

In Umbria dove la provincia di Perugia è in zona rossa i nuovi contagi sono 375 nuovi oltre a 11 decessi. Nella regione Umbria sono stati trovati le due varianti del Virus, quella brasiliana e quella inglese.

Molise 21 nuovi positivi 2 decessi

Coronavirus Basilicata 107 nuovi casi un decesso

Campania 1.274 nuovi casi

Secondo il bollettino del Ministero della Salute la regione governata da De Luca è la prima per numero di casi positivi. Sono 65.333 i contagiati in Campania, di questi 63.681 sono in isolamento domiciliare. 122 le persone in terapia intensiva, mentre nei reparti ci sono 1.540 ricoverati.

Vaccini e prenotazione vaccini in Italia

La campagna vaccinale in Italia è un caos, ogni regione va avanti per la sua strada dopo il flop della Ue, e quello tutto italiano del Commissario Arcuri. Persona voluta dal governo Conte. Quindi per abbiamo la regione Lazio che ha dato il via alla vaccinazione over 80, il Veneto giustamente si sta attrezzando per fatti suoi nella ricerca dei vaccini, mentre la Lombardia punta all’immunità di gregge entro l’estate.

Abbiamo citato solo tre regioni per farvi capire la situazione. Nel mezzo però ci sono gli italiani.. quindi se andiamo a vedere i vaccinati oggi in Italia, (quelli che hanno ricevuto la seconda dose) il numero è di oltre 1 milione..troppo pochi.

I vaccini in tempo reale li potete vedere anche voi direttamente sul sito del governo

