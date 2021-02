Coronavirus Italia, il bollettino Covid del Ministero della salute, mappe e grafici dei contagi covid in tutte le regioni.

Coronavirus Italia – Secondo i dati del Ministero e protezione civile è la Campania oggi la regione con il numero di contagi più alto in Italia, seguita da Lombardia ed emilia Romagna. Torna a salire anche l’indice di positività, mentre dimininuisce il numero dei tamponi e quindi si registrano meno contagi. Ecco i dati

Coronavirus Italia bollettino

Contagi: 11.641



Guariti: 11.380



Decessi: 270



Terapie intensive In totale: 2.110



Ricoverati con sintomi: 15.408



Totale tamponi molecolari e antigenici: 206.789

Coronavirus Campania

Nella regione governata da De Luca i nuovi contagi covid sono 1741, di cui la maggior parte asintomatici. I tamponi eseguiti tra quelli molecolari e i test antigenici sono oltre19mila, mentre le vittime sono 3. Per quanto riguarda i ricoveri sono 1500 i posti occupati, 105 invece le persone ricoverate in terapia intensiva.

Il Governatore della regione visto l’andamento della curva in cresita da quando la Campania è tornata zona gialla, deciderà entro la prossima settimana se chiudere le scuole superiori, che da quanto sembra siano in parte responsabili dell’aumento dei contagi.

Coronavirus Lombardia

La seconda regione per numero di contagiati oggi è la Lombardia che registra 1.515 nuovi casi covid nelle ultime 24 ore a fronte di un numero di tamponi molecolari e test antigenici pari a 27.624. Scendono i ricoveri , ma salgono di 4 unità le terapie intensive, attualmente ci sono 358 persone ricoverate.

Purtroppo ci sono anche 58 decessi in Lombardia, mentre i guariti sono 926.

Per quanto riguarda le provincie, i casi coronavirus aa Milano oggi sono 392, di cui 141 sono quelli registrati a Milano città.

Vedi anche: Coronavirus Milano

I casi Covid nelle altre regioni

L’Emilia Romagna registra 1.382 contagi e 25 vittime nelle ultime 24 ore. Scende sotto i mille la regione Lazio, ma il numero dei tamponi molecolari è basso solo 9.000 a fronte di un numero di oltre 22mila di test effettuati compresi gli antigenici nel Lazio.

Mappa Cororonavirus Italia

Dalla mappa della Protezione civile potete vedere tutti i numeri, tra nuovi contagi , guariti e decessi per regioni ma non solo. Se volete sapere quanti contagi ci sono nella vostra città potete verificarlo direttamente qui VEDI MAPPA COVID ITALIA

Insomma l’epidemia Covid nel nostro paese non è finita e ci vorranno mesi prima che la campagna vaccini presenti numeri importanti, per questo e per le tanti varianti del virus il Cts raccomanda di restare a casa il più possibile

VEDI ANCHE: Coronavirus Italia ultime notizie