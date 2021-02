Coronavirus Italia oggi 22 febbraio, ora per ora regioni per regione e provincie italiane. Le ultime notizie Covid contagi oggi e ultime sui divieti e visite amici e parenti.

Coronavirus Italia bollettino 22 febbraio

Contagi oggi: 9.360 ( nel bollettino di ieri 13.452 i nuovi casi covid )

Guariti: 10.355



Decessi: 274 (ieri 232)



Terapie intensive In totale: 2.118 ( ieri 2.094 )

Ricoverati con sintomi: 18.155 ( ieri 17.804)

Totale tamponi molecolari e antigenici: 170.672 ( ieri 250.986)



MAPPA CONTAGI ITALIA PROTEZIONE CIVILE

Ecco il bollettino i nuovi casi Covid regione per regione e a seguire le ultime notizie su chiusure e divieti.

Valle d ‘Aosta: 14 nuovi positivi

Piemonte: 639 nuovi positivi

Liguria contagi oggi: 136

Lombardia e Milano: 1491 nuovi casi e deceduti. Milano: 509 contagi oggi

In crescita i contagi e ricoveri a Brescia e provincia.

Provincia di Trento: 60 i nuovi contagi

Provincia di Bolzano: 183 positivi oggi

Friuli Venezia Giulia: 145 nuovi casi 11 vittime

Veneto: 509 nuovi contagi oggi 9 decessi.

Emilia Romagna: 1.847 positivi e 23 decessi

Chiuse le scuole nel Comune di di San Benedetto Val di Sambro.

Toscana: 911 nuovi positivi al Covid 16 deceduti

Umbria: 97 nuovi positivi deceduti

Lazio: 854 nuovi casi morti ( zone rosse: Colleferro e Carpineto Romano)

Marche: 117 nuovi casi positivi deceduti

Abruzzo: 351 nuovi contagi 8 decessi (zone rosse Pescara e Chieti)

Campania: 1.202 nuovi contagi 21 decessi e tamponi più bassi

Molise: 83 nuovi positivi (Scuole chiuse a Campobasso)

Basilicata 41 nuovi positivi 3 decessi

Puglia 343 nuovi casi 17 vittime (Scuole chiuse fino al 5 marzo)

Calabria

Sicilia: 412 nuovi positivi all’infezione Sars Cov2

Sardegna: 77 nuovi casi

Coronavirus Nuovo drecreto Draghi spostamenti

Gli spostamenti tra regioni gialle e quelle arancioni restano bloccati fino al 27 di marzo. Lo stabilisce il nuovo decreto del Presidente del Consiglio approvato oggi con il parere favorevole aancge delle regioni. Quindi ci si sposta fuori dalla regione solo con autocertificazione.

Nuovo Decreto visite amici e parenti

Il nuovo provvedimento proroga anche la misura già introdotta dal precedente Dpcm del governo Conte sui limiti ( massimo due persone) verso le abitazioni private. Cambia sostanzialmente invece la regola per le zone rosse dove saranno vietati visite o spostamenti verso le abitazioni private.

Al momento non ci sono le nuove Faq del governo, ma chi vive in zonaa rossa dovrà uscire solo per necessità.