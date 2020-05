Coronavirus Italia bollettino 6 maggio, dati contagi in Italia regione per regione da nord a sud. Le ultime notizie su Covid oggi

Coronavirus Italia, ecco i dati del bollettino odierno fornito dalla Protezione Civile mostrano un boom di guariti in Italia, quasi 8000 persone. Non era mai successo dall’inizio dell’emergenza, questa è la prima volta. Continua anche il calo dei pazienti ricoverati in terapia intensiva per coronavirus, tttualmente sono 1.333. Crescono notevolmente i guariti il dato pari a 7000 malati in meno rispetto a ieri. In crescita anche le vittime ad oggi, si registrano 369 deceduti nelle ultime 24 ore. Aumentano anche i contagi purtroppo, il dato odierno è di 1444 contagiati rispetto ai 1075 di ieri.

I dati Covid 6 maggio 2020 regione per regione vedono la Lombardia con il maggior numero di contagi in rialzo, ma la regione ha precisato che il numero tiene in considerazione anche dati delle giornate precedenti, oltre ad aver effettuato molti tamponi in più. Anche il numero così alto dei guariti è dovuto alla Lombardia, si tratta di dati non inviati in precedenza alla Protezione Civile

Ci sono novità anche nelle altre regioni dove i contagi per Coronavirus sono notevolmente più bassi rispetto al Nord Italia. Ad esempio l’Abruzzo su un numero di tamponi maggiori rispetto a ieri registra un aumento di 18 casi. Nella regione Campania invece i dati odierni presentano una crescita del numero dei guariti pari a 176 persone. Scendono i positivi al Covid a Roma che passano da 30 a 25

Questo il bollettino Coronavirus del 6 maggio che potete vedere anche nella mappa della Protezione Civile

Coronavirus ultime notizie

Il Test salivare presto in commercio

Il TRS sarà presto in commercio, si tratta di un kit fai date in grado di rilevare in pochi minuti se si è affetti da Coronavirus o se si è negativi. Funziona esattamente come un normalissimo test di gravidanza che si acquista in farmacia. A Comunicarlo è l’Azienda Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, in collaborazione con l’Università dell’Insubria di Varese. Vedremo a breve se è affidabile e cosa dicono soprattutto gli esperti in merito al test della saliva. Ricordate comunque che le uniche certezze arrivano dai tamponi.

Decreto maggio quando esce

Naturalmente il Covid – 19 comporta anche una serie di notizie correlate, ad esempio quelle economiche. Il tema di questi giorni è il nuovo decreto Cura Italia ancora in discussione. Fra le tante anticipazioni dei vari ministri del governo Conte c’è il bonus bicicletta e monopattino. Quanti italiani andranno in monopattino in giro per le città e in mezzo al traffico è tutto da vedere. Tuttavia il Ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, conferma che per l’acquisto di biciclette e monopattini è previsto in Cdm un bonus fino a 500 euro.

In tema sempre di aiuti c’è il tanto discusso bonus da 600 euro che dovrebbe arrivare a maggio in automatico. Si tratta dell’indennità di aprile, però Inps non ha ancora pagato a tutti i 600 euro di marzo.

L’altra novità è la possibile riapertura anticipata dei negozi rispetto alla data del 18 maggio come da Dpcm del 26 aprile

Queste sono le notizie di oggi più importanti su Coronavis, come avrete capito i contagi e il decreto Cura Italia sono gli argomenti più importanti della Fase 2 appena iniziata

