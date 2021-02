Coronavirus Italia, mappa, numero contagi covid 16 febbraio in tutte le regioni e provincie e le ultime su varianti e vaccini

Coronavirus Italia bollettino 16 febbraio

Contagi: 10.386 (ieri 7.351)

Guariti: 14.444



Decessi: 336 (ieri 258)

Terapie intensive In totale: 2.074



Ricoverati con sintomi: 18.463 ( ieri 18.500)

Totale tamponi molecolari e antigenici: 274.019



Ecco il bollettino i nuovi casi Covid regione per regione

Valle d ‘Aosta 4 nuovi positivi

Alto Adige 564 casi positivi 5 decessi

Piemonte 771 positivi

Coronavirus Veneto, scendono i ricoveri

Sono 638 i nuovi positivi nella regione di Zaia. Scendono i ricoveri nei reparti ordinari e le terapie intensive. Purtroppo anche oggi si registrano 42 decessi. La regione veneta è stata la prima ad essere colpita dalle varianti inglesi a dicembre, ma oggi la curva è in netta discesa. Tuttavia il Veneto in via prudenziale, fino al 5 marzo mantiene la didattica al 50% nelle scuole.

Friuli Venezia Giulia 260 nuovi casi 10 deceduti

Coronavirus Milano e Lombardia

La regione Lombardia oggi registra 1.696 casi e 38 vittime. Milano registra 400 positivi in più. In Lombardia oltre quella inglese sono presenti anche le varianti sudafricana e brasiliana del covid.

Emilia Romagna 968 nuovi casi e 35 vittime.

Anche l’Emilia Romagna rischia la zona arancione, a confermarlo è il governatore della regione Bonaccini. “L’indice Rt della regione attualmente è di poco sopra 1” Ha affermato il governatore.

Covid Toscana 444 nuovi casi 15 decessi

I casi di positività in Toscana oggi sono 444 a darne notizia è il governatore Giani Nella regione che dal 14 febbraio è tornata in zona arancio, c’è anche il comune di Chiusi in zona rossa.

Covid Marche oggi 277 i nuovi contagi

Coronavirus Abruzzo: 493 casi e 7 deceduti

Anche la regione Abruzzo si trova di nuovo nella fascia arancio con due zone rosse a Chieti e Pescara.

Covid Roma e Lazio bollettino 894 nuovi contagi e 32 decessi

La regione Lazio registra oggi oltre 894 nuovi contagi di cui la maggioranza sono nella Capitale.

Coronavirus Umbria 233 positivi oggi

In Umbria dove la provincia di Perugia è in zona rossa i nuovi contagi sono 233 oltre a 11 decessi.

Molise 7 nuovi positivi 4 decessi

Coronavirus Basilicata 83 nuovi casi e 1 decesso

Campania aumentano i casi dovuti alle varianti.

La regione Campania oggi registra 1.135 nuovi casi 17 i decessi, 1.194 sono i guariti

Contagi oggi Puglia 684 nuovi contagi e 34 decessi

Coronavirus Sicilia 322 casi e 21 decessi

Coronavirus previsioni e lockdown

Walter Ricciardi consulente di Speranza (che ricordiamo con il Governo Draghi è stato riconfermato al dicastero della Salute) ha sollevato un vespaio di polemiche sul lockdown. L’errore di Ricciardi è quello di parlare troppo, farebbe bene prima di esprimere pareri a consultare il suo ministro. Tuttavia il problema varianti esiste in tutte le regioni, ad esempio Pregliasco del Cts lombardo dice la verità: “Scuole e bambini sono un rischio”

La situazione vaccini in Italia

La campagna vaccinale in Italia è come al solito appesa alle dosi che arrivano dall’Europa, oltre al fatto che ogni regione si muove in modo autonomo. Ora il nuovo governo è operativo ma la fiducia alle camere ci sarà in settimana. Nel frattempo il Veneto cerca vaccini e nonostante le critiche inutili di Crisanti i fatti per ora dimostrano che Luca Zaia ha ragione. Esiste un mercato e la Spagna infatti sta comprando a prescindere dagli accordi Ue, ma non è l’unico paese.