Coronavirus Italia, bollettino Covid. Mappa contagi oggi 10 febbraio in tutte le regioni e provincie italiane e la situazione vaccino anti-covid

Coronavirus Italia 10 febbraio

Contagi: 12.956 (ieri 10.360)



Guariti: 16.467 (ieri 15.827)



Decessi: 326 (ieri 422)



Terapie intensive In totale: 2.128



Ricoverati con sintomi: 19.280



Totale tamponi molecolari e antigenici: 310.994 (ieri 274.263)



MAPPA PROTEZIONE CIVILE con tutti i dati provincie e regioni

Ecco il bollettino i nuovi casi Covid regione per regione

Valle d ‘Aosta 7 nuovi positivi

Alto Adige 789 casi positivi 2 decessi

Coronavirus Veneto, scendono i positivi e decessi

Sono 828 i nuovi casi positivi nella regione di Luca Zaia. Scendono i ricoveri nei reparti ordinari e le terapie intensive. Putroppo oggi si registrano ancora 31 decessi.

Per quanto riguarda il vaccino anti-Covid la regione Veneta ha deciso di muoversi in autonomia e comprare i vaccini sul mercato ma non mancano le polemiche al riguardo. Ecco il video di Luca Zaia Oggi



Piemonte 669 nuovi casi 18 decessi

Coronavirus Milano e Lombardia

Oggi in Lombardia Sono 1.849 i nuovi casi covid a fronte di 36.317 tamponi e test effettuati. Milano registra 451 nuovi casi.

Vedi anche: Coronavirus Milano

Emilia Romagna 930 casi e vittime. Scende il numero dei ricoverati

Covid Toscana tornano a salire i positivi e ricoveri

I casi di positività in Toscana oggi sono 671 L’età media dei nuovi positivi è di 45 anni. Scendono i ricoveri, mentre salgono di poco le terapiae intensive. Secondo quanto dichiara l’unità di crisi della regione, si registrano anche 16 decessi

Da oggi in Toscana è iniziaata la campagna vaccinale per le categorie prioritarie dai 18 ai 55 anni.

Covid Marche oggi 421 nuovi positivi

Coronavirus Abruzzo: 314 casi e 7 decessi

Covid Roma e Lazio 1027 bollettino

La regione Lazio registra oggi 1027 nuovi contagi di cui 507 nella Capitale.

Coronavirus Umbria 375 positivi in più

In Umbria dove la provincia di Perugia è in zona rossa i nuovi contagi sono 375 nuovi oltre a 11 decessi. Nella regione Umbria sono stati trovati le due varianti del Virus, quella brasiliana e quella inglese.

Molise 144 nuovi positivi 1 decesso

Coronavirus Basilicata 98 nuovi casi un decesso

Campania 1.635 nuovi casi

La regione governata da De Luca è la prima per numero di casi positivi. Sono 65.751 i contagiati in Campania, di questi 64.162 sono in isolamento domiciliare. 103 le persone in terapia intensiva, mentre nei reparti ci sono 1.486 ricoverati. Il governatore ha deciso di chiudere le scuole.

Contagi oggi Puglia 1063 nuovi contagi e 25 decessi

La regione Puglia da domani diventa gialla. Quindi la nuova mappa dell’Italia fino al nuovo monitoraggio del Cts e Ministero presenta 18 regioni gialle, 2 arancioni e alcune zone rosse circoscritte.

Vaccini e prenotazione vaccini in Italia

Secondo i dati del Ministero ad oggi in Italia le persone vaccinate obvvero quelle che hanno ricevuto la seconda dose sono 1.214.139. E’ un numero basso se consideriamo il numero della popolazione italiana.

Comunque i I vaccini in tempo reale li potete vedere anche voi direttamente sul sito del governo

La campagna vaccinale quindi in Italia va a rilento nonostante le dichiarazioni varie del governo uscente. In aggiunta a questo l’attuale ministro della salute Speranza ha bloccato l’esame del piano Lombardia che prevede la vaccinazione di massa messo a punto dalla regione.

Con quale criterio il ministro blocca un piano sulla salute di oltre 10milioni di persone questo non è noto.

Quello che speriamo invece è che il governo Draghi tenga in considerazione che la salute non conosce logiche politiche.

VEDI ANCHE: Coronavirus Italia ultime notizie