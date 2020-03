Per combattere la diffusione del Coronavirus, molti musicisti italiani stanno lanciando appelli in queste ore, a partire da Jovanotti, passando per Laura Pausini, Tiziano Ferro e altri.

Tanti i volti noti della musica che hanno aderito alla campagna social spontanea #iorestoacasa. Il loro messaggio è sempre lo stesso, un “invito a restare a casa” rivolto a tutti, evitando luoghi affollati e limitando le relazioni sociali. Ecco di chi si tratta e cosa hanno detto.

Coronavirus, Jovanotti invita a restare a casa in un video

In queste ore tutto il mondo della musica si sta mobilitando per sensibilizzare le persone sui rischi legati al contagio del Coronavirus.





Jovanotti ad esempio, ha invitato tutti a restare a casa in un video, spiegando che lui farà lo stesso, approfittandone per cimentarsi con l’Oud. Si tratta di uno strumento arabo, acquistato tempo fa che ancora non aveva utilizzato e quale migliore occasione per farlo?

Tale strumento compare nel video, ma in esso vanno sottolineate soprattutto le parole del cantante romano: “speriamo che tutto questo passi presto. Dobbiamo restare a casa il tempo necessario affinché questa crisi si risolva. Ai giovani dico che non c’è scuola ma non per via di una vacanza, ma perché c’è un’emergenza. Restiamo a casa, senza raggrupparci e mantenendo la distanza di sicurezza”.

Coronavirus: appelli di Tiziano Ferro e Laura Pausini

Jovanotti non è l’unico big della musica italiana ad aver aderito alla campagna #iorestoacasa. Anche Tiziano Ferro ha detto la sua con un post su Instagram, in cui ha invitato tutti ad ascoltare le direttive e ad essere “generosi con voi stessi, prendetevi anche il tempo che non avete – per scelta o ahimè per forza”.

Per rafforzare questo concetto il cantante di Latina ha allegato al post un video, dove canta un brano che ama. Lo ha fatto proprio per testimoniare la necessità di prendersi il proprio tempo in questo momento, e di dedicarsi a ciò che amiamo in casa.

Anche Laura Pausini ha aderito all’iniziativa, sempre con un post pubblicato su Instagram. La celebre cantante ha invitato tutti coloro che la seguono a non farsi prendere dal panico, senza tuttavia sottovalutare la delicatezza del momento.

In uno dei passaggi più accorati del suo messaggio ha scritto: “molti hanno preso questa storia come una vacanza, non è così, state a casa. Leggete, giocate, scrivete o fate musica come me, ma rispettate ciò che ci è stato richiesto. La protezione tra esseri Simili, è ora di dimostrarla!”.

Coronavirus, gli altri appelli dei cantanti

Oltre ai tre big della musica fin qui riportati, la lista dei cantanti che hanno lanciato il loro appello a restare a casa, è lunga. Essa comprende: Nek, Eros Ramazzotti, Max Pezzali, Francesco Renga, Ligabue, Raf, Umberto Tozzi, Claudio Baglioni, Giorgia e i Pinguini Tattici Nucleari.

Infine, Giuliano Sangiorgi, il cantante dei Negramaro, ha postato una nuova traccia, denominata “Restiamo a casa”. Un brano che il cantante ha scritto dopo aver visto le immagini delle persone in fuga dalla stazione di Milano, proprio per sensibilizzarle.

Insomma, tutti i grandi interpreti della canzone italiana hanno fatto la loro parte, nella speranza che i fan prestino loro ascolto, in quelle che sono misure di tutela per la salute pubblica che interessano tutti, indistintamente.